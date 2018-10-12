煮粥蒸饭冲泡……各种燕麦怎么吃

燕麦素有健康食品之名，但很多人抱怨，除了冲燕麦片，不知道还有什么吃法。这里就说说五大类燕麦产品怎么吃出美味。

第一类：整燕麦粒。这种燕麦是天然的状态，仅仅去壳，没有磨掉种皮，也没有压碎，更没有熟化。这时候，它保留了完整种子中的全部营养，没有加入任何其他配料，是消化速度最慢的全谷物之一，对控制血糖血脂也是最好的。不过，正因为种子的结构很完整，外面的种皮部分质地严密，吸水速度很慢，不能像精白大米一样迅速煮熟。三个方法可以解决：1.把燕麦粒淘洗两遍，然后加水浸泡，先放冰箱冷藏室里一夜。等它吸足水分，再带着泡燕麦的水和大米一起煮熟。2.直接用压力锅煮熟。3.用豆浆机打成浆。

第二类：去麸燕麦粒/去皮燕麦/燕麦米。不论叫什么，其实就是整粒的燕麦，薄薄地磨掉表面一层种皮。最外层妨碍吸水和煮熟的种皮部分被去掉了，水分可以长驱直入，就可以和大米一起直接放在电饭锅里煮了。

第三类：生燕麦片/快煮纯燕麦片。生燕麦片是把燕麦粒直接压成片的产品，没有经过加热处理。快煮燕麦片可能是经过加少量水再蒸汽加热或轻微烤制的，根据压制的薄厚不同，加热程序不同，熟化效果也不一样。总体而言，这种燕麦片不能用热水冲，必须煮。这类产品价廉物美，比即食、混合燕麦片便宜。它的吃法推荐以下几种：1.直接煮粥。日常煮小米粥、红豆粥、绿豆粥、八宝粥时，往往会觉得不如大米粥那么黏稠。但是，只要加两把生燕麦片，粥就会变黏，这是因为其中含有“葡聚糖”这种健康增稠成分。葡聚糖也是燕麦帮助控制血糖血脂的主要成分，越黏稠，越健康。2.和大米混合煮饭。在大米饭表面撒一层生燕麦片，并不会影响大米饭的美味，还增加了香气。燕麦片吸水性强，需要额外多加点水。3.用来煮汤。煮肉汤、鸡汤时，加一勺生燕麦片，汤变稠，口感更浓郁。

第四类：即食燕麦片。即食燕麦片是经过预熟化处理的，它不需要煮，直接用热水冲一下就能吃了。由于前期的烤制使葡聚糖分子量下降，再加上冲食不能完全使内部的葡聚糖释放出来，即食燕麦片冲食的黏度不够大，但如果多泡一会儿，黏度就会逐渐上升。它的吃法是这样的：1.牛奶燕麦粥。先把牛奶放微波炉里加热半分钟，然后把即食燕麦片倒进去搅拌，让它泡十几分钟就可以吃了。配鸡蛋榨菜吃咸的，还是配葡萄干吃甜的，大家可以根据个人口味选择。2.酸奶混合燕麦羹。即食燕麦片用热水冲，再放微波炉里加热10秒钟，就变得黏稠了，然后和酸奶混合吃。3.燕麦鸡蛋羹。蒸蛋羹时加一把即食燕麦片一起蒸，蛋羹口感更丰富。4.燕麦沙拉。拌各种沙拉之后，撒上一把即食燕麦片，拌着吃也很好。

第五类：果干坚果混合烤燕麦片。它们是燕麦片加了少量油糖烤制，再加入水果干碎和坚果碎一起混合的产品，营养素更全面，口味比较好。它的吃法是：1.直接嚼着吃。嚼起来味道香甜，口感丰富，很有乐趣。可以当早饭，也可以当零食。2.配着没有加糖的牛奶、豆浆吃。愿意泡就泡，不愿意泡就一口混合燕麦，一口牛奶豆浆。3.泡在自制酸奶里。4.加在各种沙拉、甜点中。▲