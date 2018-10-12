读懂坚果的营养成分表

如今，选购食品之前，很多人养成了先看一下营养标签的习惯。然而，当遇到瓜子、开心果等带壳坚果时，不少人起了疑惑：其营养成分指的是带壳的总含量还是能食用部分的含量？

其实，带壳坚果标示出的营养成分含量是按照可食部（即去壳以后）进行计算的。按照我国食物成分库的数据，开心果的可食部约占总量的80%，也就是说一袋100克的开心果，能吃的果仁部分大约80克。瓜子的可食部含量所占比例要低一些，约为总量的50%左右，花生和松子的可食部约为70%，栗子的可食部约为80%。因此，如果您买了一袋100克的开心果，看到上面的能量为每100克含有2200千焦的能量，并不是吃完这一袋就摄入这么多热量，而是要打八折的。除了瓜子、开心果等坚果类产品，还有一些食物中带有皮、骨或者籽等非可食用的部分，也都如上述产品一样，营养成分表中营养成分的含量表示的仅是可食部中的量。

需要提醒的是，核桃、杏仁、花生、松子、腰果等坚果虽然营养丰富，但也不能多吃。因为坚果中所含的能量和脂肪较高，例如，100克瓜子可以提供能量2571千焦，大概满足一个人一天所需能量的31%，含脂肪53.2克，大概可以满足一个人一天所需脂肪的89%。因此，不加限制地食用瓜子、核桃、开心果等坚果类食品，会额外增加能量和脂肪的摄入，长期下去可能会导致肥胖和血脂升高，对人体健康带来不良影响。▲