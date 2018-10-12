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热量高口味重……盖浇饭有三大缺陷

中南大学湘雅医院营养科主治医师 王小希

2018年10月12日08:33 来源：人民网-生命时报

酸菜鱼盖浇饭、红烧鸡块盖浇饭、土豆回锅肉盖浇饭……是不是每一种都想换着花样尝试一下？盖浇饭作为国人的“中式快餐”，因为食用方便、饭菜结合、鲜香味浓，成为很多学生和上班族的首选。

盖浇饭是把烹制好的菜肴直接浇在米饭上。各地做法不一，但总的来说，主料大多以肉、鸡、鱼等为主，配料则因时因地而异，北方多为土豆、木耳、香菇，南方则多为辣椒、四季豆、黄瓜等蔬菜。还有的盖浇饭不加蔬菜，以纯肉片红烧烹调，讲究原肉原汁浇饭。虽然美味方便，但从营养和健康的角度来说，盖浇饭有三大缺陷，应该少吃。

热量高。排骨、卤肉、牛肉、猪肉等脂肪含量本就较高，在制作盖浇饭的过程中，大多通过油炸、煎等方式进行烹调，导致含油量大大提高。较清蒸等烹调方法，热量会提高60%~100%。调料强调重口味，常添加酱油、生抽、蚝油、糖、盐等。与勾芡的汤汁一起下饭，会不知不觉比平常多吃，长期食用可能升高血脂。

蔬菜少。多数盖浇饭中蔬菜的量很少，往往是一大盘米饭上面覆盖着薄薄的一小层菜，远远达不到每顿半斤蔬菜的要求。同时盖浇饭中蔬菜的种类比较单一，长期吃某一种盖浇饭可能会造成其他营养素摄入不足。如果长期以高蛋白质、高脂肪、低纤维的精制食品为主，可能会诱发大肠癌。

缺粗粮。目前盖浇饭的主食大多是白米饭，缺乏粗粮、豆类和薯类。从营养角度来说，主食应尽量粗细搭配，营养素配比均衡，而多数盖浇饭并没有达到这个要求。

最后，需要提醒的是，有些制作盖浇饭的外卖小店隐藏在居民楼内，不能得到有效监管。在食材和餐具方面，可能存在不新鲜或不卫生的情况，有一定的食品安全隐患。▲

(责编：许心怡、许晓华)


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