近日有媒体报道，成都某所高中里，一个班的单眼皮女生几乎全去割了双眼皮，有些男生也割了。成都市第三人民医院一个暑假期间，整容手术比平时增加了40%。除了割双眼皮，隆鼻和削下巴也很受学生群体青睐。类似现象在其他一些地方和学校也存在，尤其是暑期，学生已经成了整形美容的主力军。

整容技术的突飞猛进，帮一部分相貌普通者解决了缺憾，也给那些本来长相不错者锦上添花。爱美之心、人皆有之，学生也不例外，利用假期对自己美化一番，然后以崭新面貌走入新校园、踏入社会，无疑能让人更有自信。整容虽然是个人选择，但“自然美”从来高于“人造美”。特别对于学生而言，哪怕是大学生，心智也尚未完全成熟，缺乏社会经验和对整容潜存风险的充分认识，很容易盲目，有时甚至弄巧成拙，对健康带来危害，严重的还可能整容变“毁容”，抱憾终身。

更需要引起重视的是，一些年轻人热衷整容是出于功利目的。有的是为了取悦别人、吸引关注；有的是为了在职场上脱颖而出；还有的想以此走上当明星的捷径。但要知道，人的外貌并不代表一切，自信、阳光也是一种美，并且是最真实、最有内涵的美。

当下，整容呈现出低龄化趋势，暴露出家庭、学校教育引导的缺位，也在一定程度上折射出社会的浮躁虚荣风气。实际上，连“整容大国”韩国近年来都开始对整容热进行反思。韩国《中央日报》刊发社论指出，一味地追求华而不实的外在美，是一种病症。殷鉴不远，我国面对学生整容风，家长和教育者应及时进行必要疏导，不能听之任之、推波助澜。同时，我国更要对 “看脸经济”的畸形火爆及浮躁的社会风气加以反思。▲（乔志峰）