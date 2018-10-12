英研究：家庭环境可影响儿童遗传性肥胖

据英国《每日邮报》10月9日报道，一项来自伦敦大学学院(University College London)的最新研究发现，多吃水果蔬菜、少看电视、作息习惯健康的家庭环境，可以将儿童肥胖的遗传风险降低一半。

携带肥胖基因的人比其他人更容易患肥胖症。异卵双胞胎有50%相同基因，而同卵双胞胎更拥有100%的相同基因，因此他们的遗传肥胖风险应该是相当的。

来自伦敦大学学院的科学家于2013年7月至10月对这两类双胞胎进行了追踪研究，他们发现环境实际上可以改变这些肥胖基因对体重指数(BMI)的影响。

当孩子生活在一个水果和蔬菜摄入较少的家庭，并且花更多的时间看电视时，86%的儿童肥胖是由于遗传因素。然而，当家庭中饮食更健康、参加体育活动时间更长时，遗传因素只占儿童肥胖原因的39%。

伦敦大学学院斯蒂芬妮·施莱姆普夫特博士(Dr. Stephanie Schrempft)称：“这一发现支持了我们小组提出的一个理论，即当个体生活在一种鼓励过度摄入和低体力活动的易肥胖环境中时，对肥胖的遗传易感性将得到最高。换言之，肥胖基因就像枪，是环境扣下了扳机。”

斯提芬妮博士表示，在低风险的家庭环境中，两类双胞胎的体重指数相似，这表明健康的家庭环境可以克服遗传因素影响。

根据美国疾控预防中心的数据，美国儿童肥胖率自上世纪70年代以来已经增加了两倍，影响了美国五分之一的儿童。儿童肥胖已经超过吸毒和吸烟，成为美国家长关注的头号健康问题。

目前，每年的肥胖相关疾病医疗费用达到惊人的1902亿美元，几乎占美国每年医疗支出的21%，仅儿童肥胖的直接医疗费用就有140亿美元(约合969亿人民币)。 (实习编辑：刘锦东 审稿：刘洋)