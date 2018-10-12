睡眠不好？来经常吃这几样东西改善吧！

良好的睡眠和均衡的饮食有助于保持身体健康。据美国石英财经网站10月7日报道，近日有研究发现睡眠与饮食之间相互影响，并介绍了5类具有安眠功能的食物。

该研究显示：睡眠不足或睡眠质量低与过多摄入食物、饮食不均衡以及体重增长之间有一定关联。睡眠不足或睡眠质量差的人易过量摄入食物、饮食不健康、暴饮暴食、变得肥胖。且缺乏睡眠还会使人特别想吃高热量的食物。睡眠不足对饮食选择的影响还表现在：低质量的睡眠会刺激大脑，促使人体摄入高能量的食物来保持清醒，因此就更难拒绝垃圾食品的诱惑了。与之相反，充足的睡眠可以保证人的食欲激素处于正常水平，我们就不会特别想吃垃圾食品，而可以选择食用更加健康的食物。

反过来，饮食也能影响一个人的睡眠质量。褪黑激素是一种非常重要的激素，它产生于大脑，直接控制我们的睡眠状态。而这种激素的分泌量及大脑对其的利用效率一直受饮食的影响。因为人体对必需氨基酸——色氨酸的摄入可极大影响褪黑激素的分泌水平，但人体自身是无法合成必需氨基酸的，只能从食物中摄取。除褪黑激素外，B族维生素和镁也是能够改善睡眠的营养物质。B族维生素和镁可帮助人体获取色氨酸。因此，如果摄入的食物缺乏色氨酸、B族维生素或镁，就会影响体内褪黑激素的产生及分泌，睡眠质量也将因此变差。

因此，过度节食或膳食结构不够营养会使人睡眠质量降低。而多摄入富含特定营养物质的食物，有助于提高睡眠质量，延长睡眠时间。下面列出了5款有助于安眠的食物：

1. 乳制品：乳制品是很有价值的助眠佳品，乳制品不仅富含色氨酸，还含有镁和B族维生素，可增加色氨酸的活性和利用率。

2. 坚果：坚果中含有大量促进睡眠的营养物质，可促进褪黑激素的分泌及释放。

3. 鱼类：鱼类是色氨酸和B族维生素的重要来源，硬骨鱼中(如沙丁鱼)还含有镁，经常食用鱼类可促进褪黑激素分泌。

4. 豆类：干豆、菜豆和扁豆也含有大量色氨酸和B族维生素，在制作炖菜或咖喱食品时，加一些豆腐或芝士可以改善睡眠;富含色氨酸的大豆也有助于提高睡眠质量。

5. 肉类：肉类中含有促进睡眠的所有必需物质，如果晚上不能入睡，不妨在食物中加些瘦肉。

如果睡前感到饥饿，不妨尝试喝一杯半脱脂或脱脂牛奶，吃根小香蕉或一些坚果，这些食物都可以帮助改善睡眠，使人保持良好的精神状态。需要注意的是：大脑需要约一小时才能吸收利用食物中的色氨酸，因此最好不要到快要睡觉了才吃零食。同时，建立均衡的膳食结构也是必要之举。每天最好多摄入富含色氨酸的食物，提高睡眠质量。(实习编译：武俊旭 审稿：谭利娅)