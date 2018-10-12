男性35岁以前冷冻精子最佳

“男性每毫升精液精子数量从80年代6000多万降到了2010年1500万。”中国性学会常务副会长兼秘书长、中华医学会男科学分会主任委员、北京大学第三医院男科主任、人类精子库主任姜辉教授指出，世界卫生组织每十年会出一个精液正常值手册，从平均1万个人的射出精液量来看，第三版手册确定的正常男性精液浓度的平均值是6000千万/每毫升,而到2010年，第五版手册里面确定的正常男性精液浓度就变成1500万/毫升，这意味着精液总的浓质量在下降，也就说明世界范围内男性的生育能力在下降。

精子浓度下降有4个原因

谈到精子浓度下降的原因，姜教授总结为以下几点：首先表现在生活方式上，现在生活节奏快，很多男性习惯性熬夜。其实，熬夜对内分泌有影响，而精子发生跟内分泌有密切联系。烟草酒精对精子危害更是不必细说。长期吸烟的男性，畸形精子数量多，同时还会降低精子存活率，产生“次品”精子。其次是辐射。研究证实，大剂量辐射可引起睾丸组织结构改变，增加精子畸形率，降低精子数量、密度等重要指标。我们日常使用的电子设备，如手机、电脑等也会对精子质量产生一定不良影响。再者是饮食方面，烧烤和油炸的淀粉类食物中含有致癌毒物丙烯酰胺，可导致男性少精、弱精。因此，健康饮食非常有必要。此外，高温环境、雌激素环境、紧身牛仔裤和久坐习惯都有可能让精子“体能”下降，活力不再。

给精子上一份“生殖保险”

精子数量的减少，自然会影响到人的生育力，生育力保存尤为重要。越来越多的人为了保存年轻旺盛时的生育力，会选择给自己的精子上一份“生殖保险”，也就是冷冻精子，它采用冷冻技术，在精液里边添加保护剂，放到零下196摄氏度的液氮里边可以长期保存，保护它不脱水、不受破坏，蛋白不变性，使精子复苏的时候就能活下来。

姜教授讲了一个十分令人惋惜的故事：中秋节期间，上海医生介绍来一位女士，他的爱人30岁猝死，要求冻存睾丸。但是我们国家法规规定，必须本人签字同意才能冻存精子，因此我们遗憾无法提供帮助。为了不让更多这样类似的事情发生，姜教授提醒，不要等到不行的时候再去做，尤其是对于一些从事具有高风险因素职业的人，例如航天飞行、高空作业、炼钢化工工人等以及具有家族遗传疾病的人、肿瘤患者等，还有一些晚婚晚育的人来说，可以早点把精子存起来，以备将来不时之需。

男性在25岁到35岁这一年龄段是最佳生育状态。因为此时男性雄激素最高，体力最好，精力最旺，他的精液也是最好的，当35岁以后，男性的精液质量开始走下坡路，所以35岁以前能做生育力保存是最好的。(健康时报全媒体记者魏雅宁 张茜/文)