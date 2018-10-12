抑郁症对育龄女性“情有独钟”

怀孕后你反而不开心了，莫名其妙地紧张、焦虑、恐慌；孩子出生了，感觉他像个陌生人，你只想躲他远远地……很多人不理解为什么女人这么不可思议，怎么身在福中不知福。其实，她们很可能是被抑郁症缠上了。

抑郁症是个冷酷“杀手”

2017年世界卫生组织称，中国大约有5400万的抑郁症患者。每年患抑郁症的女性约是男性的两倍，位居全球女性疾病榜首。女性发病的高峰年龄为25岁～44岁，正值生育高峰期，妊娠期间患病率为12.7%（7.5%为新发作），分娩后1年的患病率为21.9%，所以围产期抑郁症成为常见的妊娠期并发症。我们不该忘记，去年8月31日，陕西省榆林待产妈妈马茸茸跳楼身亡。今年8月30日，云南省昭通一位怀孕8个多月的孕妇也是从五楼跳下……

据统计，美国每5个产妇的死因中就有1例是自杀导致的。美国妇产科医师学会提醒，每7名孕产妇中就有1人遭遇围产期抑郁症的困扰，建议所有孕妇在产前至少接受一次抑郁症的常规筛查。

妊娠期抑郁症对下一代影响长远。不良后果包括不安全型依恋、认知能力低下、睡眠及进食障碍。孩子16岁时患抑郁症的风险是其他孩子的4倍，还会增加孩子（尤其是男孩）患多动症及行为障碍的风险。产后抑郁会导致孩子智商低、语言发育迟缓、多动症和行为障碍等。

产后抑郁其实早有征兆

围产期覆盖了产前、产时和产后的三个阶段。这个阶段对女性来说，是经历一生中身体和心理最巨大的应激变化过程。始于妊娠期或产后4周内的抑郁发作，即围产期抑郁症。

研究发现，超过50%的产后抑郁在怀孕期间就存在了。更有甚者，女性在产后长达1年的时间里都有可能发生产后抑郁症。孕期开始进展的产后抑郁症，其临床特点为显著的焦虑，伴随着惊恐发作。有既往病史的女性在围产期间抑郁症复发率非常之高。停止药物治疗者复发率高达70%，继续药物治疗者为26%。

产后心绪不良不是抑郁症

产后心绪不良和产后抑郁是两个常常被混淆的状态。80%的产妇会出现一过性产后心绪不良，表现为不稳定情绪，如莫名地哭泣或心绪欠佳。这种产后心绪不良通常为自限性病程（产后2天～3天起病，5天达高潮，10天左右症状自行消失），无功能性损害，无须用药，经过心理治疗可缓解。产后抑郁是心境障碍，其症状的严重程度、病程长短、预后与心绪不良截然不同。患有抑郁症的产妇，症状可持续1年～2年，有社会功能性损害，不经过治疗几乎不能自行痊愈。甚至对母婴儿及家庭造成破坏性影响，后果非常严重。

有这些问题易患抑郁症

导致围产期抑郁症风险增加的原因很多，妊娠期抑郁症和产后抑郁症的风险因素既有交叉重叠，也各有其特点，下面分别列出。

1.妊娠期抑郁

●孕产妇焦虑

●生活压力

●缺乏周围群体的支持

●意外妊

●缺少医疗保险

●家庭暴力

●低收入

●教育程度低

●吸烟

●单身

2.产后抑郁

●妊娠期抑郁

●妊娠期焦虑

●妊娠和产后早期经历心理社会应激事件

●分娩创伤

●婴儿进新生儿重症监护病房

●缺乏周围群体的支持

●有抑郁症史

●哺乳困难

抑郁症不可怕，可怕的是放弃

社会普遍对抑郁症存在很深的误解。很多人把抑郁症当成是性格脆弱、想不开、闹脾气、矫情、吸引注意力、抗压能力低，是不成熟的表现，甚至认为只要想开点，抑郁症就会自己好转，不药而愈。因为这个有色眼镜、这个“病耻感”，在患者和治疗之间竖起了高高的藩篱：许多抑郁症患者自欺欺人地认为自己正常无需就医，或羞于启口讳疾忌医。据文献统计，超过80%产后抑郁症患者，即使自己感觉有郁闷焦虑，也不会主动向医务人员诉说自己的症状。

抑郁症是一个可治疗的慢性脑部疾病。早期识别、早期干预，治愈率能达到70%左右，也是预防自杀的关键。患上抑郁症不是任何人的错。当你发现自己或者身边的朋友、亲人出现烦躁不安、悲伤哭泣、疲惫不堪，对从前喜欢的活动再也提不起兴趣、充满内疚，甚至出现自杀倾向，请向她们伸出温暖的双手，及时联系医生，前往医院寻求帮助。