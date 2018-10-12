北京：电子烟投诉不断增加

10月11日，北京市控制吸烟协会发布第8个控烟报告称，8月1日至9月30日，“无烟北京”微信公众平台接到群众对违反《北京市控制吸烟条例》在公共场所违法吸烟的投诉举报2265件，比前个两月增加了163件。报告认为，随着天气转凉室内活动增多后，室内公共场所违法吸烟投诉会有继续上升。此外，《条例》还未将电子烟纳入执法范围，而有关其投诉举报不断增加，属于监管空白。

此次报告中，北京青年政治学院控烟问题引起关注。9月初，“无烟北京”微信公众平台数日内连续收到54次违法吸烟投诉举报，主要反映该学院学生宿舍内吸烟问题严重和学院疏于管理问题。报告显示，中超联赛北京赛区主场控烟管理仍然需要努力。

另据统计，全市控烟志愿者8月至9月开展控烟宣传活动116次；参与控烟宣传活动2302人次；张贴禁烟标识3783张；全市新增控烟志愿者517名；核实处理投诉案例889件；开展控烟巡查659户次；志愿者服务14874工时。

北京市卫生计生监督所相关负责人指出，对少数行业的管理目前还不到位，缺乏日常监督管理、检查督导，有的单位在控烟的主体责任落实上不够，存在违法行为较多，比如餐饮单位、网吧等。再如，无物业管理的老旧居民楼、综合写字楼、无人值守的公交站点等，投诉举报处理困难，而且经常反复。