谨防婚姻中的“反向强化”

败家女与节俭男

“你真是一个败家女！”阳一生气，就变得口吃。最后，他只能狠狠地瞪着竹，骂出这一句。

“我就败家了怎么啦，我花我自己挣的钱，没见过像你这么抠门的！”竹轻蔑地看了丈夫一眼，挎上包推门而去。阳知道，她肯定又约了闺蜜高消费去了，什么也挡不住她花钱的脚步。

在他俩之间，这样的争吵每个月都发生好几次，主题都是阳嫌竹花钱如流水，竹嫌阳小气抠门。结婚3年，他们不知道自己的婚姻为什么变成了这个样子。

初相识时，两人都觉得找到了自己缺失的另一半。阳喜欢竹的天真活泼，心思简单；竹喜欢阳的严谨认真，沉着稳重。上大学时，竹常常把阳从他的计算机编程中拉出来，带他去各种各样新奇的地方喝咖啡、看电影、玩手游。他最喜欢的是两个人走在城市的街头，一人一杯臭豆腐，边吃边聊，享受简单的快乐。

每到期末考试、参加服装设计比赛、学生会竞选这样的时刻，对学业和生活毫无规划的竹，都需要阳的帮助。阳会作出周全的规划和详尽的执行步骤，帮助竹脱颖而出。竹觉得与阳在一起，人生的每一步都走得踏实平稳，不用担心迷失方向。

大学毕业后，两人就迈进了婚姻殿堂。工作也还顺利，阳进了一家大型的互联网公司，竹干上了自己喜欢的服装设计。婚后第一年平静安稳，但从第二年贷款买房之后，两人因为钱的问题开始频繁争吵。争吵的结果是，竹花钱更无度，每月不仅花光自己的5000元工资，有时连信用卡都还不上；阳变得更加节俭，不仅自己不舍得花钱，还限制竹的种种消费。

“不准说我妈不好”

一看到钢与他母亲那亲近的样子，菊就忍不住生气。在母亲面前，钢从一个大男人，瞬间变成了小男孩。

每次母亲来他们家，都会带来一堆他喜欢吃的东西。他欣喜的神情与贪婪的样子，让菊觉得又好气又好笑。吃饭时，母亲不停地给他夹菜，甚至把虾扒好皮放到他碗里，恨不得喂他吃。两人亲亲热热地有说不完的话。那时，菊总觉得自己像个局外人。

婆婆每次来，还会把他们家打扫得窗明几净，甚至会把钢的内衣、袜子洗干净。菊劝阻了几次，婆婆依然这样。这让菊很不舒服，婆婆的做法似乎在暗示她不是一个合格的家庭主妇，甚至婆婆才是这个家里的女主人。

当菊试着说出自己的感受后，钢说：“我妈大老远过来，每次都为我们忙活半天，你有什么可抱怨的！真有做得不对的地方，也是自己家的老人，我们要多哄她开心。”

钢小的时候，父亲脾气不好，有时会动手打母亲，他在学校时也常常担心父母会不会吵架。上高中时，有一次，父亲又对母亲动手，他和父亲打了起来。之后，他就成为母亲的保护者。结婚后，他还经常担心父亲对母亲不好。每当菊抱怨婆婆的时候，钢都会很愤怒，并坚定地维护母亲。为此，两人没少吵架。最严重的一次，菊说婆婆是个“老巫婆”，被钢打了一耳光。

“在你心里，你妈永远比我重要！”

“你俩都重要！”

可这不是菊想要的答案。

结婚前，看到钢和母亲的关系那么亲近，菊很是羡慕，因为，她从小就没拥有过这样深沉的母爱。她也相信一个爱自己母亲的人，也会爱自己的妻子。但现在，她不想再与婆婆竞争这个男人了。

最终，她提出了离婚。

你越讨厌，我越那样

竹和菊不明白，为什么婚前欣赏的对方身上的美好特质，婚后却变成了自己最无法忍受的东西？另外，她们还发现，似乎有一种力量，推动着双方成为彼此讨厌的人。

“我不想成为一个败家女，而且，我之前也不这样乱花钱。”竹说。但她实在讨厌阳抠门的样子，他连买个菜都要和小贩讨价还价，哪像个男人？他节省的那些钱，她都想加倍花掉，只有这样，心里才痛快。

“平心而论，婆婆这个人还算不错”，菊说。只是钢老说他妈好，她就加倍地想挑婆婆身上的毛病。

这就是婚姻中的反向强化，而且是夫妻两人之间彼此强化。

竹的确花钱有些大手大脚，但绝对到不了铺张浪费的程度。阳的确节俭，但也到不了抠门的程度。在共同的生活中，阳接受不了竹花钱的样子，整天嫌她乱花钱。面临还房贷的压力，竹又大手大脚，阳觉得自己需要更节俭，攒更多的钱，以备不时之需。但他的唠叨与节俭，让竹越发觉得这个男人十分小气，生活平淡无趣，就花更多的钱构造自己想过的生活。结果几年下来，竹就成了一个每月花光所有工资的败家女，阳就成了一个对钱斤斤计较的节俭男。

菊和钢也是这样。钢的确像个妈宝男，也知道自己与母亲的过分亲密让菊不舒服。但菊频频攻击和贬低母亲，让他忍不住为母亲说话。他对母亲的维护，让菊对婆婆更加挑剔和不恭。最终，母亲就成为两人的情绪开关，只要一提就不可收拾。

婚姻中的反向强化，就像荡秋千。自己一个人荡的时候，摆动的幅度和频率，都在自己的可控范围之内。但对方用力一推，每个人都在自己的那方向上荡的更远了。

怎样避免反向强化？

第一是划定界限，将自己的行为限定在自己可控的范围内。如果两个人在花钱方面有冲突，就要明确双方的责任、权利和义务。双方账户独立，明确每人需要承担多少家庭支出。乱花钱的一方，最好不要尝试掌控家庭经济命脉，确保花费限定在自己的账户之中。如果界限不清，混在一起的话，双方都会受到很大的扰动。

第二是避免双方情绪相互激发，尽量不要去推动对方的秋千。比如钢可以和母亲保持亲近，但菊在场的情况下，要注意收敛。菊想要的是老公对自己的关爱和重视，最好是直接表达自己的需求，而不是通过攻击对方母亲的方式间接表达。

第三是警惕“胜人之心”。婚姻不是一场辩论赛，我们坚持自己的观点，是基于对客观现实的评估，而不是因为对方的观点与我们相反。比如，“我大方不是因为你小气，而是因为我就是一个大方的人。”“说你妈不好不是因为你说你妈好，而是因为她有些方面的确做得不妥当”。真理越辩越明，婚姻越辩越差。坚持“我是对的”，可能让你赢了辩论，但输了婚姻。

在婚姻中，当你刻意地与对方保持不同或相反的时候，你不仅远离了对方，也可能远离了真实的自己。

（作者系国家三级心理咨询师，青岛市社会组织联合会会员，青岛市青少年理论研究会会员）