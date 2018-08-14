补充欧米伽3，孩子懂事了

“熊孩子”不听话、搞破坏、乱发脾气怎么办？美国一项新研究发现，给他们补点欧米伽3营养剂会对你有所帮助。

美国麻州大学洛厄尔分校的研究团队将200名儿童平均分为两组，进行为期6个月的试验。孩子中的一半人每天饮用含有1毫克欧米伽3脂肪酸的果汁饮料，另一半人喝不添加营养剂的相同饮料。参试儿童的父母分别在研究初始、结束时以及结束后的第24周报告孩子的行为表现。结果发现，孩子在摄入含欧米伽3果汁一段时间后，慢慢地更容易听取建议，与父母的争吵和破坏性行为有所减少，变得更加“乖巧懂事”。

研究主要作者、麻州大学洛厄尔分校的吉尔·波特诺伊教授指出，不可否认，在生活节奏越来越快的当下，许多孩子时常处于压力环境下，这有可能会导致他们生理发生变化，攻击性行为和冲动行为增加。欧米伽3脂肪酸可以起到调节心律、降低心率的作用。当孩子们承受长期或慢性压力时，较低的心率通过减缓压力反应的方式改善了他们的大脑健康和日常行为。▲ （海 若）