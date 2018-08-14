该怎样帮助被骗的丈夫走出困境？

本期做客专家

王松林，高级婚姻家庭咨询师，天津市爱馨婚姻家庭治疗中心首席婚恋专家，天津市德淼律师事务所婚姻调解顾问，天津市婚姻家庭研究会会员

Q:我和丈夫结婚将近30年了，夫妻关系尚可。儿子今年25岁，还没有结婚，由于我们都是工薪阶层，所以，这么多年只有30万的积蓄，刚刚够给孩子买婚房的首付。半年前，我老公说，他单位有同事的亲戚做大生意，正在集资，投入一万元钱一年3000元钱的利息，他想去投资。当时，就被我断然拒绝了。我跟他说，这么高的利息，简直是天上掉馅饼，肯定是骗局。我丈夫说，那就不投了。

前几天，我看丈夫总是闷闷不乐，就问他原因。这时，他才跟我说了实情，原来，他背着我偷偷把家里的钱都投了进去，这还不算，他还从银行贷款30万元，也都投了进去，结果，这果然是个骗局，他的单位有好几个人都受了骗。他同事把骗来的钱和变卖自己房产的钱，都用于网上赌博，输了个精光后，到公安局投案自首去了。60多万啊，就这样没了。我的日子陷入这等困境，该怎么过下去啊？

我想过和他离婚，但是，我们在一起毕竟还是个家，况且我们还有孩子。面对我的埋怨和责怪，他痛苦万分。我有些怕，真怕他经受不住这样的打击，我怎样帮助他走出困境呢？ 琴秀

A:琴秀，你好：

现在，无论是生活中还是网络上，存在着各种虚假、诈骗的信息，再加上有一些人想占小便宜的心理，就有可能上当受骗，使个人的财产受到损失。

你的丈夫赚钱心切，以至于身心布满伤痕。都说家是心灵的港湾，但等在他的港湾里的，不是能帮他总结被骗的原因，也不是能安慰他受伤心灵的贴心话，而是埋怨和指责。你说要帮丈夫走出困境，在我看来，你首先应该帮自己走出困境。你想,一个身陷泥潭的人怎么把别人从泥潭中拉上来呢？你对丈夫指责不断，这样做不仅帮不了他，反而会削弱走出困境的意志，而且，你的负面情绪也会直接影响到丈夫。遭受了重大经济损失，每个人都会沮丧和悲伤的，这是共性，差别在于，是不是能及时走出来，而要真正走出来，前提是要在认识上必须真正的释然，还要控制不良情绪，保持镇静、理智的头脑，处理好以下相关问题。

1.一旦发现自己被骗，首先保留被骗证据。如：通信记录、聊天记录、转账或汇款记录等。并且一定要及时报警，越快越好，并将自己被骗的整个过程和细节，详细说清楚，这样就会多增加一些挽回损失的机会。

2.被骗那么多钱财，肯定要难受和抑郁，换成谁在短时间内，都会难以接受，但是，在这个时期，切不可过于伤心，影响自己的身体和心理健康，既然被骗了，不开心又能如何？还不如好好地对今后的日子进行规划，做到吃一堑长一智。人生中没有绝对的好事，也没有绝对的坏事，正所谓祸福相依、否极而泰来。你应该告诫你丈夫，要好好地反思自己存在的不足，从这次惨痛投资失败中领悟道理、吸取教训，面对现实 ，坦然面对以后的生活。

3.在现实生活中，每一个家庭都会遇到不同程度的困难，而生活的困境很容易削弱婚姻感情的基础，因此，夫妻“共苦”之际的体贴，远比“同甘”时的欢笑更重要。多和丈夫谈谈心，多承担一些责任，多给他一些鼓励，相信你们的困境一定会过去。