高三学生晚自习头晕，十分钟后昏迷

上晚自习时，高三学生小费忽然觉得头晕，老师闻迅呼叫120救护车，车子没到，他已昏迷不醒。最后经过抢救与康复治疗，上周，小费复查，一切均好，不但行动自如，思维也没有受到影响。“耽误了几个月，下学期我们准备复学，迎战高考。”小费的妈妈说。

头晕真的不能马虎

幸好老师及时呼叫救护车

意外发生在几个月前。小费是桐乡人，高三学生。当晚8点左右，小费在校夜自习，忽然觉得头晕得厉害。由于这种症状之前也有过多次，尤其是在运动以后时常发生，所以小费当时没当回事，没吱声，只是想趴在桌上缓一会儿。

幸好老师见状，不放心，叫了120救护车。在扶着小费去校门口等车的时候，小费开始神志不清，前后不到10分钟，便陷入昏迷状态。

小费很快被救护车送往当地医院，医生发现他自主呼吸十分虚弱，便施行了“气管插管”，同时将小费转送杭州的省人民医院。

当晚10点多，小费被送入省人民医院急诊室。此时他已深度昏迷，无论医务人员怎么刺激都没有一点反应。紧急赶来会诊的神经外科高法梁博士发现，小费两侧瞳孔固定，对光反射消失，且已没了自主呼吸。医生及时给小费用上了人工呼吸机。守候在医院走廊上的小费父母、老师、同学，都焦急万分，小费还有救吗？

先天性脑微小血管畸形

破裂出血导致昏迷

急诊头颅CT显示小费的“小脑出血并破入脑室”，压迫脑干，伴急性梗阻性脑积水。

从小费发病到诊断明确，时间已经过去了2个多小时，生命危在旦夕。在ICU，医生一方面积极稳定他的心率、血压等生命体征，一方面进行侧脑室穿刺外引流，为后续开颅手术争取时间。

晚上12点多，李茜主任医师发现小费有了少许的自主呼吸。次日一早，神经外科朱飚主任医师发现在刺激下，小费有了少许的肢体反应，自主呼吸次数也比昨晚多了。

手术有机会了。朱飚主任医师、高法梁博士小心翼翼清除小费压迫脑干的血肿。术后，在ICU李茜主任医师团队接力下，小费病情慢慢好转：自主呼吸恢复，四肢慢慢活动，开始认得亲人、同学，逐步能说话、微笑……小费出院时，两次脑血管造影都未发现异常。

近日，小费再次入院复查，情况良好，能够慢慢行走。他最近已在家看相关课本，积极准备，以期早日返校，迎接高考。