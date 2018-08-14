分手后，切记“三忌”

知道阚清子和纪凌尘是通过综艺节目《亲爱的客栈》走到一起的，当时觉得这一对明星情侣外形很养眼，恋爱谈得有点儿意思，一会儿甜一会儿虐，比电视剧还精彩。但之后，他们频繁上热搜，基本上就是围绕分分合合那些事。

就在前两天，他们之间终于尘埃落定，阚清子发微博澄清男方没出轨，并确认已分手。刚发出去没多久，纪凌尘就转发了这一条并配文“你喜欢大海，我爱过你。”这条转发微博把我逗乐了，分手了还要矫情一下。

不管纪凌尘是有心还是无意，这句话的确惹恼了很多网友，现场手动呕吐多人。你看，分手后表现难看，要比分手这件事本身还让人气愤和尴尬。大家都说分手要体面，其实，还有几件事分手后千万不要做。

分手后别再诉衷肠

由于分手后的应激反应强烈，大家都会时不时地怀恋过去，所以，常有痴男怨女喋喋不休。微博朋友圈轮番轰炸，即便是显示三天可见，都有人能更新出普通人半年的量，他们时而哀怨时而振作，时而神秘时而直白。

总之，绝不会错过任何表达的机会，更有甚者，会时不时联系一下前任，含蓄的，发个音乐、发篇文章；直接的，发语音、发文字，他们真有什么事吗？没有，他们只是“情深意长”地告诉你，想你了，还爱你，但，我并不想打扰你。

朋友，真的不想打扰，就麻烦你真的闭嘴，好吗？这种把分手宣扬到人尽皆知的行为千万不要再搞了，讲一回朋友会心疼，讲两回朋友能理解，讲三回朋友可容忍，再讲下去你会没朋友的。

大家平时都挺忙的，失恋巡回表演早就看腻了，对那些并不了解你也不熟悉你的人来讲，这种大型失恋诉衷肠现场只会显得你幼稚、情绪不稳，搞不好还会被人当作笑柄，都是成年人，谁没失恋过？要不要这么惊天动地？

而对于前任来说，分手后还忙不迭传情达意，就更不合时宜了，你这么深情，当初干吗去了？分手前没说清楚，分手时也有机会啊，为什么非要在大家一刀两断、划清界限后，一次次“告知”呢？

分手对谁来说都是一件负性事件，对方可能已经在全力以赴平息心情了，你一次次地诉衷肠，何止是打扰，简直就是骚扰！给对方一个海阔天空吧，你想不想、爱不爱，都不重要了，分手说明了一切。如果不是想要复合，请把情绪收一收，人家说不定已经要开启新的人生了，谁管你旧情到底多难忘？

更何况这样的喋喋不休，对自己也没好处，越是沉浸在这样的情绪里，就越难好起来，把浓情蜜意藏在心底吧，或者转化成生产力也可以。还他人一点清净，给自己留点尊重。

分手后别去打探对方消息

还有个分手后常见的错误表现，就是无论直接询问还是间接打探，很多人会想知道前任过得怎么样？有没有新欢？等等。

所以，打探微博朋友圈，去共同的朋友那里套磁，我还听说，有过下班路上尾随的……要是让他们不去关心，不去在意，他们会特别义正言词地说，我还在乎他，哪怕做朋友也行。

我特别想澄清一点，恋爱的过程是不可逆的。即便你们在一起之前是从朋友做起的，可分手后，你们是退回到“最熟悉的陌生人”的状态，而不是又恢复到朋友身份。

分手后真的不能做朋友吗？除非你们有利益纠葛，或者是一些不可避免的原因，还要打交道，其他情况，我都建议不要抱有“做朋友”的希望，这是一种非人的要求，双方都要克制情感，还要保持礼貌，何必参与这种高难度的挑战呢？你缺这一个朋友吗？

也许随着时间的推移，双方都能真正放下这段感情，倒是也有云淡风轻、一起喝一杯的可能，但绝对不是刚分手就能达到这样的程度，所以，不要铤而走险。

连朋友都不能做，就更没必要去打探对方的生活了，分手后对方的一切都与你无关了，而你的“关心”和“了解”对彼此都是负担。关于分手的两个人，没有消息就是最好的消息。

不要立刻开始一段新感情

都说跟旧情人道别后，新欢才是疗伤的良药。我只同意一部分，新欢是剂猛药，副作用很大，绝对算不上良药。

在一个本该独自整理情绪的时间段，去新欢处找慰藉和温暖，对他并不公平，你的悲伤难过都是因另一个人而起，凭什么要他为你擦泪、给你安慰？这算什么好汉？把前尘往事都抛在脑后再去爱吧，现在的你，也未必分得清选择新欢是出于爱他还是需要。

时间才是最好的新欢，愿你学会跟它和平共处。

其实，分手后的很多举动都存在争议，比如，有人觉得要酷一点，不要再保留任何联系方式，有人觉得删除拉黑是多此一举，反正不会联系，那就在手机里各自安好……无论怎么做，都先试着换位思考吧，不爱没关系，但至少请彼此尊重。

如果分手后，你感觉迷茫，不知道怎么做，那我可以告诉你，至少有一件事是永远正确的，那就是认清现实，好好爱自己。

而幸运的是，爱从来都是可再生的。别急，稳住，我们能赢。