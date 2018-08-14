异烟肼，这药能治不文明养犬吗

“异烟肼”，一个奇怪的词，近日却上了热搜。

这是一种治疗结核病的药，最近却有了新的用途。

近日，有微信公号发布名为《遛狗要拴绳，异烟肼倒逼中国养狗文明》的文章，其中称，异烟肼，抗结核病的药物，对人类无害，对犬类却具备非常强的毒杀作用。用于小区投放，可以倒逼养狗文明。

此文一出，迅速引发争议，并且有人付诸行动。很快，北京发生毒狗事件。8月10日，北京警方表示，随意投放有毒物质已经触犯法律，不论伤人或者伤狗，都应承担法律责任。

杭州市犬业管理协会工作人员告诉钱江晚报记者，去年，杭州萧山和丁桥都曾发生过疑似异烟肼毒狗的事件。

浙江丰国律师事务所的陈松涛律师告诉钱报记者：“千万别那么干，这就是犯罪，别被网文带进监狱。”

突然出名的异烟肼

本月8日，《遛狗要拴绳，异烟肼倒逼中国养狗文明》一文在网上迅速传开，文中写道，异烟肼是一种抗结核病的药物，对人类有益无害，对犬类却有非常强的毒杀作用，按0.15g/kg进行投药，90分钟内必死。

文中还称，这种药物在药店可以很容易买到，国外有用此药大量捕杀流浪狗的先例，最近异烟肼开始被一些人用于小区投放，针对的是未拴绳的狗。

文中称，把异烟肼塞进火腿肠，只要6片，任何狗吃下去都必死无疑。

文章结论称，该做法可以倒逼养狗文明。

短短一天，此文阅读量迅速10万+。网友争议很大。不喜欢狗的说，终于轮到扬眉吐气的一天；而爱狗人士则称其以暴制暴没人性，而且还涉嫌教唆他人犯罪。9日，记者发现，该文已因用户投诉“内容违规”，无法查看。

这几天，钱江晚报记者走访了几个小区，有遛狗的市民一听到异烟肼，就很紧张，有的甚至说，谁敢投毒，就跟他拼命。也有居民表示，现在养狗的有些素质真的差，还没法管，“最烦不牵狗绳的，还老说，我家的狗不咬人，真咬了还来得及吗？我看倒逼一下也是好的。”

到底是种什么药

异烟肼，为何可以用于毒狗，其对人类真的像文章中说的无害吗？

公开的科普资料显示，异烟肼1952年上市，主要用于各型结核病治疗。

据了解，治疗量的异烟肼不良反应少，毒性小，但也可能导致有头痛、眩晕等轻微反应。

北京大学基础医学院免疫学系教授王月丹在此前接受媒体采访时表示，异烟肼并非对人体完全无害，误食可能会出现过敏，肝损伤，胃肠症状，神经系统损伤等安全风险，如果大量食用则可能会中毒，必须抢救，尤其儿童误食更加危险。

钱江晚报记者查询资料发现，去年，世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单中，异烟肼被列为3类致癌物（即可疑对人致癌）。

可见，异烟肼并非对人无害。

为何成了“狗立停”

异烟肼这种治疗结核病的药，和狗看上去八竿子打不着，为何会被用来毒狗？

其实，这源于1995年的一起意外。

1995年7月，河北保定有只西施犬误食一片异烟肼片后中毒，宠物医院救治无效死亡。

这桩意外被河北农业大学的研究人员发表在1996年的《中国兽医杂志》上。此后，专业圈子里有了“如何用异烟肼大量快速扑灭犬只”的讨论。

2015年，《四川畜牧兽医》杂志上刊登了一篇相关的研究文章，研究人员在15只健康的中华田园犬身上进行了异烟肼灭犬试验，发现50mg/kg的剂量就足以杀死所有犬只，且犬只从服药到死亡的时间间隔很短。

钱江晚报记者咨询了杭州几家宠物医院，有宠物医生表示，犬只中毒比较常见的除了老鼠药就是异烟肼，基本救不回来，“所以异烟肼有个外号，叫‘狗立停’”。

网上可以买到

此前网文中说，这种药在药店很容易买到。真是这样吗？

钱江晚报记者跑了杭州体育场路上的几家药店，有药店表示这种是处方药，需要处方才能买；有药店表示，店里没有这种药，建议去医院开。有家药店的营业员听到记者问异烟肼，她皱着眉说，怎么又有人来问了，你不是拿去毒狗吧？

看来实体药店要买并不容易，那么网上呢？

9日，记者在某购物平台上查询异烟肼片，可以找到不少卖家。记者看到，异烟肼片1瓶价格是59元，2瓶还包邮。规格是0.1克的药片100片。有卖家坦言，确实有人买去毒狗，0.6元一片药，对付一条狗用6片，干掉一条狗的成本不到4元钱。记者在咨询时，有卖家称，要买就赶快，风声太紧，被投诉了好几次，可能要下架。

12日，记者再次查询，发现该平台上已经查不到任何一家卖异烟肼的店。

但是，钱报记者发现，还是有卖家用更换关键词的方式在售卖这种药，比如换成“犬用蜡丸”等说法，介绍中只有一句：效果你懂的，量大请来电。

律师称投放涉嫌犯罪

引发争议的文章中称，在小区里撒放塞了异烟肼的香肠片，没有什么危害也没有法律问题。真是如此吗？

“这也能信？”浙江丰国律师事务所的陈松涛律师对钱江晚报记者表示，“这涉嫌犯罪，不要心存侥幸。”

陈松涛律师表示，按照《刑法》第一百一十四条之规定：放火、决水、爆炸、投放危险物质或者以其他危险方法危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

异烟肼如果确认为有毒物质的话，那么这个行为本身就是投放危险物品，涉嫌危害公共安全罪。

此外，现在不少宠物狗价格昂贵，下药毒狗还可能涉嫌故意毁坏财物罪。

杭州市犬业管理协会：

养狗和不养狗的，不应该成为对立方

“我们最近也一直在关注异烟肼的争议。”杭州市犬业管理协会的工作人员汤李斌告诉钱江晚报记者，其实，去年，杭州的丁桥和萧山集中发生了数起毒狗事件，也是狗吃了塞药的火腿肠，中毒不治，当时怀疑就是异烟肼。“后来都报警处理，据说最后没抓到投毒的。”

汤李斌说，他们比较头疼的问题是现在爱狗的和讨厌狗的人群对立情绪比较严重。狗和人相处的问题，最后变成了人和人的问题。

他坚决反对投药这种方式来倒逼文明养犬。“这只会越搞越糟。”汤李斌表示，我们现在的很多制度都是针对养犬人士的，但针对其他人的科普工作做得不够。“让不养狗的，甚至讨厌狗的，去了解狗的常识和习性，是有必要的，双方可以增进了解，不然永远是鸡同鸭讲。”据了解，杭州市犬业管理协会这几年在暑期都会针对老人小孩如何和狗打交道等知识，和社区合作进行普及，效果不错。

汤李斌表示，此外就是制度层面跟上，办证的比例要提高，流浪犬的管理要跟上，对不文明养犬要有有效的处罚制度。“比如绍兴2016年开始尝试的养犬积分制度，不文明行为扣分，12分扣完吊销狗证，同时也规定虐狗者终身不得养狗。”

据介绍，这几年，一直有声音呼吁有关部门制定《恶犬法》。钱江晚报记者查询发现，这在国外比较普遍。比如在美国，一般没有狗证、没有注射疫苗、在公共场合没有佩戴狗链及口罩的，都被定义为“恶犬”，执法部门有权将其没收或者杀死，并追究狗主人的刑事责任。在英国，早在1991年就通过了《恶犬法案》，非常严厉，伤人恶犬的主人将面临5年到14年的有期徒刑。

汤李斌表示，目前国内的养犬情况，类似国外那样严苛的恶犬法估计很难施行。目前我们的法规大多还是批评教育或罚款。“这要一步步来，要各方合力去解决，不是撒异烟肼能够解决的问题。”（记者 王曦煜）