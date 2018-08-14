咀嚼口香糖别超过10分钟

荷兰格罗宁根大学的一项研究发现，咀嚼一片口香糖，能在10分钟内消除口腔的1亿个细菌。他们认为口香糖和牙线一样能有效地清洁口腔，只是两者清除的区域有所不同。但清除细菌的作用只在咀嚼的前30秒内最有效，若咀嚼超过10分钟，口香糖所黏附的细菌可能再度跑出来。

研究人员要求受测者咀嚼两颗未透露品牌的无糖口香糖，时间为10分钟，然后通过扫描式电子显微镜检查结果。他们发现，从被咀嚼过的口香糖中检测到约1亿个细菌，口腔中的细菌数量有明显减少，但随着咀嚼时间超过10分钟，口腔细菌的数量又会重新回升。

他们认为，持续咀嚼口香糖，最终会使一开始被“黏附”在口香糖上的细菌又被释放回口腔里。

研究人员指出，口香糖咀嚼太久会改变其结构，降低“胶”的硬度，进而影响胶对细菌的黏附，最终导致原本被吸附的细菌重新释放出来。而且他们还表示，该项研究只对“无糖”口香糖进行测试时有效，若咀嚼含糖的口香糖，就只是在“喂养”口腔中的细菌。