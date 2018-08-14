儿科夜诊的患者人数相对较多。图/广州日报全媒体记者汪万里

8月8日，广州日报率先披露了东莞市人民医院第一门诊部将从9月1日取消急诊夜间服务的消息，引起市民的广泛关注。东莞还有哪些医疗机构开设了夜诊服务？这些夜诊就诊的患者多吗？

对于医疗机构而言，是什么限制了夜诊服务的发展？对于综合性医院而言，大多有急诊科24小时服务，还有必要开设夜诊服务吗？

产科专家夜诊开设数月后取消

东莞市人民医院第一门诊部取消急诊夜间服务，最揪心的无疑是住在附近莞城老街的住户。“几十年了，习惯晚上有什么急症都要来这里。以后取消了夜间服务，我们可怎么办啊？”老人们都盼着保留急诊夜间服务。

不过，在东莞市人民医院负责人看来，第一门诊部没有住院部，夜间急诊一旦有重症还得转到万江院区。

实际上，东莞市妇幼保健院在去年3月，在全市率先开展了产科专家夜诊，由27名妇产科副主任医师及以上级别的医师出诊。白天没空的、请不了假的准妈妈，都可以在晚上前来就诊。运行一周后，医院负责人说，夜诊深受广大准妈妈的欢迎，准妈妈错峰就诊，满意度普遍提高。

然而，产科专家夜诊仅仅维持了几个月，便停下来了。专家们白天的工作已经够忙碌了，下班还得上夜诊，专家们再也没有自己的业余时间，没有时间陪伴家人，是更突出的问题。

儿科夜诊由病人数量决定

记者了解到，目前在东莞市全市101家医院中，除了急诊24小时接诊外，开设了夜诊服务的医院不到10家。其中，东莞市儿童医院开设的儿科专家夜诊最为火爆，每个晚上基本上都有很多患者就诊。

东莞市儿童医院负责人告诉记者，该院今年的夜间业务量较去年有明显增长，每个晚上儿科门诊、急诊加起来都有300多名患者。其中，儿科夜间门诊多为副高职称以上专家、教授。

东华医院负责人则告诉记者，他们5月曾经开设有儿科夜间门诊，但从7月开始就取消了。“儿科夜间门诊是否开启，主要是根据儿科病人的数量来决定的，流行病高发季，患儿多，医院就会开夜间门诊，患者数量下降，就会取消”。

此外，厚街医院也开设了儿科夜间门诊，出诊的也基本上都是专家。而该院的妇产科、康复科，医生也基本上都要上班到晚上10时。“10时后还有患者，那就只能到急诊科或者住院部妇产科。”医院负责人说。

夜诊服务需求整体不算大

从东莞仅有的几家开展夜诊服务的医院的情况看，夜间服务的范围多为儿科和产科。除非是流行病高发季节，正常情况下，除了东莞市儿童医院，其他医院儿科夜诊时门诊量并不高。产科夜诊的数量也非常有限。

“整体来说，夜诊服务的需求并不算特别大。”东莞市一家医院的负责人告诉记者，“因为大医院基本上都有急诊科，一般情况下，患者到急诊科都能得到相应的治疗”。这应该也是东莞开设夜诊服务的医疗机构很少的主要原因。

而有的医院开设了夜诊服务，之后又取消，“除了门诊量少之外，医院人手紧张也是个重要原因，你总不能让专家从早到晚都呆在医院，专家也是人，也有家庭，他们也得照顾好自己的家啊。”这名负责人说。

相对于夜诊服务，无论是市民还是医院，更希望在季节性疾病高发时，医院做好人手的调配，多增派医生出门诊，晚上在急诊出诊。“像过去那种排队几个小时，看病3分钟的情况真的得改进了。”医院负责人说。（记者汪万里）