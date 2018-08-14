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人体“清道夫”变身“吸血鬼”

高烧不退竟因患上嗜血细胞综合征

2018年08月14日09:28 来源：广州日报

人体“清道夫”居然变成“吸血鬼”。记者昨日从中山附属七院获悉，该院近日接诊了一位嗜血细胞综合征（HLH）的罕见病患者，其出现三周高热，经检查后发现病因竟是人体的“清道夫”被过度激活所致，以至于损伤肌体组织。该名患者经治疗已脱离生命危险出院。

白细胞被人体自细胞吞噬

据介绍，一个月前，深圳刘先生淋雨着凉后出现发热，辗转多家医院治疗始终高烧不退，持续半个月，再次检查发现血液里的白细胞、血小板正在持续下降，已经严重低于正常值水平。在中山大学附属七院就诊时，刘先生被该院血液科林东军教授诊断为嗜血细胞综合征（HLH）罕见病。这意味着他的血小板、白细胞正在被一种叫做单核巨噬细胞的人体自身细胞吞噬。

林东军教授说，单核巨噬细胞是人体的“清道夫”，能够吞噬入侵的病原体，清理体内有害物质，保护着人体免受其害。它也是一把“双刃剑”，如果过度激活，则会敌我不分，吞噬人体正常血细胞和组织细胞，释放大量具有杀伤性的炎症因子，成为人体内的“吸血鬼”，损伤机体组织器官。

据介绍，嗜血细胞综合征（HLH）十分凶险，变化迅速，如不及时治疗，半数患者生存时间不到两个月，总体死亡率达58%~75%。

刘先生到中山大学附属七院治疗的第二天，突然出现呼吸急促、心律加快、血压下降，床边X光胸片检查发现双肺多发渗出、斑片影，随时有生命危险。出现急性呼吸窘迫综合征。

据介绍，这种状况下虽然患者能够大口呼气，但因为肺部感染或炎症，不能有效地换气，氧气无法正常进入血液中，会对生命造成威胁。林东军教授团队迅速给予治疗。经过积极治疗，刘先生呼吸急促逐步改善，生命体征趋于平稳，转回普通病房；经过近1个月的治疗，患者血象恢复正常，摆脱危险，好转出院。

据介绍，嗜血细胞综合征是由于感染、肿瘤或免疫性疾病等因素引起。刘先生主要是EB病毒所导致，EB病毒在人体普遍存在，即使感染一般群体也会康复，但刘先生并发了嗜血细胞综合征。医生介绍，目前是对症治疗控制病情，但该疾病有可能会复发仍需密切观察，而治愈的治疗手段需通过骨髓移植。（全媒体记者鲍文娟 通讯员吴顺杰、江清浩）

(责编：许心怡、许晓华)


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