儿童骨折多发于4-8岁

每逢暑假期间，儿童意外伤害的事件不时发生，比如误吞异物、摔伤等。相关研究表明，骨折是儿童意外伤害最常见的类型。来自东莞市儿童医院的专家骆庆明、陈嘉辉收集了该院2008年至2017年1809例住院骨折儿童资料，研究发现骨折男童多于女童，儿童骨折高峰期出现在4~8岁，骨折部位多位于上肢。此外，外来务工人员子女骨折的情况更多。

骨折男童是女童的两倍多

东莞市儿童医院副院长骆庆明说，儿童骨折可能会引发感染、神经血管损伤、损伤性骨化、创伤性关节炎等，不仅带来肉体上的痛苦，还有可能造成肢体畸残，影响患儿一生。为此，进行儿童骨折的流行病学调查就显得非常有必要。

研究发现，2008年1月1日至2017年12月31日在东莞市儿童医院住院的0~14岁骨折儿童有1809例。其中，男童有1299例，占71.81%；女童有510例，占28.19%。

在1809例患者中，1543人接受了手术治疗，占85.30%；治愈的有1532例，达84.69%；好转的有251例，占13.88%；未愈的有13例。

在骨折儿童的年龄上，0到7岁儿童的发生率是逐步增长的。在1809例患儿中，0岁骨折的患儿有49例，占2.71%；1到8岁骨折的患儿比例则逐年从4.15%增长至8.79%，4~8岁是患儿骨折的发病高峰。在9~14岁的年龄段，骨折患儿的数量有所下降。

儿童骨折最多发于肱骨

在骨折儿童的城乡分布上，骆庆明、陈嘉辉的研究显示，儿童骨折以流动人口所占比例最高，达到63.35%，随后依次是农村人口、城镇居民和境外人口。这与流动人口的患儿父母工作忙、疏于照顾有关。

东莞市儿童医院小儿骨科常务副主任陈嘉辉说，儿童骨折常见于肱骨、尺骨桡骨、桡骨、股骨、胫骨。在1809例患儿中，肱骨骨折占比达32.50%，有588例，是骨折最多发的部位。

此外，2008年至2017年骨折儿童年平均住院时间最多的为14.60天，最少的为6.90天，整体呈逐年下降趋势。

在骨折患儿住院费用方面，2008年人均住院费为6091.33元，此后逐年递增，2015年为8557.11元，到了2017年下降至6856.17元。骨折儿童日均住院费用呈逐年增长趋势，从2008年的469.29元增长至2017年的993.65元。

建议： 提高儿童参保比例

骆庆明表示，目前国内还没有开展儿童骨折发病率的大规模流行病学调查，而他们的这个调查也只涉及了东莞市儿童医院，因此很难计算出准确的东莞市儿童骨折发病率。

依据现有的研究，他认为，家长应该加强对男童的看护和安全教育，尤其是针对5~8岁男童的监护显得格外重要。“儿童骨折大部分是在嬉戏和体育活动中发生的，但现在因为交通事故及坠落而导致的骨折比例也在增加。”骆庆明说。

此外，随着医疗技术的不断发展，儿童骨折的诊治能力得到提升，住院天数不断下降，但人均住院费用对流动人口家庭而言，负担仍较重。

骆庆明说，研究发现参加了城镇居民基本医疗保险的住院儿童仅占16.42%。他建议采取有效措施，提高儿童参加城镇居民基本医疗保险的比例，让儿童得到有效的基本医疗保障。（记者汪万里）