不用放水！芝麻奶酥香气扑鼻

入口酥脆的小奶酥 图/广州日报全媒体记者钟宏连

这款芝麻小奶酥简单易做，没有任何添加。不用放水，只用奶油将面粉融合成面团，然后再压成饼坯，经过烘烤之后，变成稍金黄色的饼干，香气扑人、入口酥脆。这款小饼干可以保存长达一周多的时间，可以密封起来慢慢品尝，也可以做好之后装成礼品盒送给朋友品尝。

材料

奶油 100克

糖粉 50克

全蛋液 50克

低筋面粉 180克

黑芝麻 25克

白芝麻 25克

操作时间：40分钟

操作难度：初级

制作工艺：烤

做法

1.将奶油和糖粉混合，然后搅拌均匀，并且向一个方向搅拌，不要转圈避免起泡，影响后期成品的口感。

2.将鸡蛋打入搅好的奶油里，向一个方向搅拌，直至搅拌均匀。

3.将低筋面粉倒入打好的奶油液里，拌至无干粉。

4.将面团倒出来放在案台上，然后加入黑白芝麻，用手堆叠，将芝麻融入到面团里，全部拌均匀之后，用擀面杖压成1厘米厚的面片，然后用模型压成饼状。

5.将边料撕开，把饼坯排放在烤盘里。

6.烤箱先150℃预热10分钟，然后将装好饼坯的烤盘放进去烤大约30分钟，稍微上色即可，出炉后冷却食用。

注意事项

1.奶油最好用动物性奶油，这样成品会比较酥脆。

2.在拌黑白芝麻时，一定要用手压到面团里，避免黑芝麻脱色。

3.全蛋液要称一下，太多会影响面粉湿度。如果用小鸡蛋，可以减少20克面粉，如果用大鸡蛋，这个量差不多合适。

4.饼坯的造型看个人的工具，没有特别要求。

5.烤箱的温度要依各人的烤箱来观察，饼干稍微上色就可以，避免烤焦。

6.这些饼干凉透之后，密封起来，可以放一周左右。（记者钟宏连）