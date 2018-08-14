包虫病是细粒棘球绦虫的幼虫感染人体所致的疾病，属于人畜共患的寄生虫性传染病。包虫病通过人与牲畜感染，而人与人之间并不互相传染。患者早期会有低热、食欲减退、腹泻、过敏性皮疹等现象出现，但是症状也会因包虫寄生的部位、囊肿大小以及有无并发症而不同。

目前，不仅在农区、牧区可见犬的大量饲养，在城市以及乡镇也都有越来越多的人饲养宠物狗。随着饲养量的增加，疾病的危害也日益严重，包虫病作为人畜共患的寄生虫病，随着饲养量的上升而危害性更加严重。

包虫病是可以预防和控制的，对于包虫病的预防控制，关键在于消灭传染源，切断传播途径，具体措施如下：1.定期给宠物驱虫，每3个月给宠物服用兽用体内驱虫药；2.避免接触未驱虫的猫狗及其粪便，接触犬类后都要做到认真洗手，防止病从口入；3.避免与宠物之间过度的亲密行为，如嘴对嘴喂食、长期共眠等；4.不要让宠物食用病畜的脏器，防止感染包虫病。 孟思齐