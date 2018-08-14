吸电子烟真的能戒烟吗?

电子烟是否属于烟草一直是国内争执不休的话题。近日，电子烟又被推上舆论的风口浪尖。一则名为《北京地铁十号线电子烟》的视频在微博发布即引起网友的广泛关注，1小时播放量达60万次，起因是一位女士在地铁里吸电子烟。

之前，还发生一起因客机副驾驶吸电子烟引发航班紧急下降的事件。吸烟和吸电子烟，仅仅两字之差，又有什么区别呢？两者区别很大，比如《公共场所控制吸烟条例》中未包含电子烟。

电子烟是一种非燃烧的烟类替代产品。它是以电池为电源从而产生热量，并提供汽化尼古丁的装置，其通过内部的尼古丁传递系统发挥作用，并可装入含不同浓度尼古丁的液体。简单说，电子烟就是一种通过电池供能的“液态烟草成分”雾化装置。电子烟包括一次性仿真电子烟、可换烟弹式电子烟、预注液式电子烟和可续液式电子烟。

电子烟同样存在二手烟雾

电子烟和香烟有何区别？回答这个问题之前，我们有必要简单看一下电子烟中的各种成分。液态烟草成分主要为水、丙二醇/丙三醇、尼古丁和调味剂。

与丙二醇/丙三醇接触——短期吸入者会出现咳嗽增加、咽喉干燥、胸闷不适以及痰液增多等表现，而长期吸入者则导致肺功能显著下降。

与尼古丁接触——短期吸入者会出现神经递质代谢和释放增加，从而导致心率、血压升高，血糖波动。同时也会出现痰液增多、黏度增厚等表现。此外，尼古丁还会导致细胞增殖降低、凋亡受到抑制。在大鼠实验中，长期接触尼古丁则会出现表观遗传重编，肺发育功能受损，导致跨代哮喘发生。

与调味剂接触——对于过敏体质患者可能会诱导哮喘发生和发作。出于口感体验和满足感，目前市面销售的大多数电子烟含有烟草提取物或尼古丁成分。此外，在基础研究中，除上述物质外，研究人员还检测到了丙酮、丙烯醛、丁二烯、环己烷、乙二醇、乙醇、甲醛、烟生物碱、亚硝基、丁酮、金属（镉、铅、镍、铜）以及甲苯等毒性物质的存在。

电子烟同样存在二手烟雾之说。虽然其致癌化合物及其他有毒物质比传统烟草燃烧产生的烟雾含量要低1～2个数量级，但依然在部分电子烟产品中检测出含量相当高的有毒物质。值得注意的是，由于电子烟近期才开始进入市场，而慢性阻塞性肺病、冠心病以及癌症等疾病需要经过很长的时间才会发病，因此，在未来的数年内很难获得关于使用电子烟与相关疾病关联的确凿证据。

电子烟的替代疗效存疑

目前，世界卫生组织将电子烟定义为一种未经证实的尼古丁替代疗法，尚未获得科学证据证明这种产品的安全性及有效性。以下是一项针对美国成年人电子烟辅助戒烟的前瞻性研究数据：成功戒断卷烟，并不再继续使用电子烟的占比为6.67%，沦为卷烟和电子烟双重使用者的占比为53.47%，选择电子烟辅助的卷烟戒断率为5%～40%。

随着国际烟草巨头涉猎电子烟行业，电子烟将很快进入人工智能阶段。其研究也不再局限于电路、雾化器等性能，而更加强了对人体机能影响、成瘾研究等与产品质量、安全相关的基础研究。有了这些基础数据支撑，未来几年，关于电子烟的原料、设计、生产、设备等全系统标准会出现。与此同时，我们应该看到电子烟企业已经不满足于线上销售。实体连锁店、线下市场在企业的推动下，开始渐渐形成气候。正因如此，在可以预期的未来，我国将面临越来越多电子烟使用相关的问题，包括安全性和危害性等一系列威胁。

在笔者看来，电子烟须纳入公共场所禁烟范围。对于有重度烟草成瘾症的人，电子烟也许可以作为戒烟过程中的一个过渡，但不等于他就可以在公共场所室内使用电子烟。