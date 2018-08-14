立秋养生重“养收” 两款药膳滋阴润肺

“立秋日，苦夏杪，七月节。”立秋刚刚过去，这是二十四节气中的第13个节气，更是干支历未月的结束以及申月的起始，时间在农历每年七月初一前后。

“暑去凉来，晨起白露”，立秋意味着夏季的结束和秋天的开始，尽管在即将迎来台风天气的惠州，秋天的步伐并不明显。

从节气上说，立秋的气候特点是天气逐渐变得凉爽。惠州市第一人民医院养生药膳工作室主任、主任中药师陈文滨告诉记者，立秋的养生原则是“养收”，要做到内心宁静，神志安宁，心情舒畅。

燥气当令的立秋时节，什么样的药膳可以滋阴润肺？陈文滨推荐了罗汉果茶饮和美容养颜汤两款茶汤。具体做法如下：

一、罗汉果茶饮

食材：玉竹5克，罗汉果1/6个，陈皮2克，百合5克。

做法：将以上食材一起放入锅内，加入适量清水，大火烧开转小火煲15分钟，即可饮用。

专家点评：

本茶饮适合长期抽烟、熬夜人群的饮用，具有滋阴润燥、顺气化痰、润肠通便之功效。

小贴士：

此汤偏寒凉，寒咳者不宜（气虚、阳虚体质者不推荐）。

二、美容养颜汤

食材：黑灵芝20克，枸杞5克，生晒参10克，石斛5克，瘦肉100克。

做法：将以上食材一起放入锅内，加入适量清水，大火烧开，转小火煲40分钟，调味即可分次食用。

专家点评：

灵芝古时就有“仙草”之美誉，为上上之品，具有补气安神，延缓衰老及提高机体免疫力。此汤科学搭配，具有强精补肾、益气健脾、润肤美容、延年益寿之功效。（记者/廖钰娴）