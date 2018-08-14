钓鱼不慎被鱼钩钩住眼皮 男子及时就医逃过一劫

8月3日下午，惠州市中心人民医院眼科门诊来了一名脸部怪异的中年男性患者，他的出现立刻引来了周围人群的围观——只见这名患者左眼上眼皮上挂着3个铁钩，一边走铁钩一边不停地晃动，面部也随铁钩的晃动，不时变换着各种痛苦的表情。

惠州市中心人民医院眼科专科门诊副主任医师宋青山接诊后，经询问病史得知，患者李先生是一位钓鱼爱好者。李先生回忆，当天下午，他像往常一样到东江边钓鱼，当他在八爪鱼钩上装好鱼饵，向江中甩钩时，谁知放线不及时，八爪鱼钩随钓坠反弹回来，直扑面部，他躲闪不及，八爪鱼钩中的三个鱼钩直直扎进了他的左眼上睑。

起初，李先生曾尝试自行拔出鱼钩，却不想鱼钩上的倒钩让他一拔就疼痛钻心，怎么拔也拔不出来。无奈，他只好剪掉剩余的5枚鱼钩，脸上挂着3个特殊的“眼环”来到市中心人民医院就诊。

宋青山初步了解情况后，立即将李先生收住院处置。眼科住院部副主任医师王娟娟经详细检查，初步判断3枚鱼钩都嵌在眼睑及眉弓深部组织内，但还没有伤及眼球。进一步的眼眶CT检查结果也证实了王娟娟的判断——3枚鱼钩均幸运地避开了眼球，否则，后果不堪设想。

据李先生介绍，他这副鱼钩已经使用过多次，受伤前还刚钓上过鱼。“这说明鱼钩上可能带有大量的细菌，不及时取出鱼钩，很容易给伤口造成感染。”王娟娟仔细询问了鱼钩的结构，得知每枚鱼钩前端都有一个锋利的倒钩。而这种带有倒刺的鱼钩插进人体组织后，很难通过原来的通道取出。如果强行拔除，很大可能会造成对周围组织的更大损伤。

怎样完整取出鱼钩，又能最大限度减少对周围组织的损害呢？王娟娟经慎重考虑后，决定在局麻后，先顺着鱼钩的方向向前用力，从另一端穿出皮肤，待倒钩露出后，将倒钩夹平，然后再将鱼钩顺着原入口缓慢取出。

不一会儿，3枚鱼钩顺利取出，医护人员继续对李先生的伤口进行了充分冲洗和彻底消毒。术后第二天伤口愈合，没有出现感染迹象。

出院前，李先生对医生说，希望医生借他的例子提醒钓友，钓鱼要注意安全，尤其甩钩时要万分小心，以免鱼没钓着，却伤到自己或旁人。如果不慎被鱼钩钩伤身体，不要强行拔除，一定要到医院找专科医生取出。（记者/廖钰娴 通讯员/曾宁 王娟娟）