售卖的“带子”“青口”氯霉素超标 惠州一水产行被查

近日，惠州市食品药品监督管理局在组织食品抽检中，发现位于惠城区江北的山记水产批发行销售的带子和“青口”氯霉素超标。据悉，长期食用氯霉素残留超标的食品可能引起肠道菌群失调和肝损伤，因此，我国规定在所有食品动物中禁止使用氯霉素，并且在鸭肉、贝类中氯霉素不得检出。

记者了解到，被查的惠州市惠城区山记水产批发行位于江北农产品中心批发市场肉品交易区。市食药监局工作人员在抽检中发现，该水产批发行销售的“带子”氯霉素检出值为0.16μg/kg、“青口”氯霉素检出值为0.421μg/kg，不符合标准规定的不得检出的要求。市食药监局相关负责人表示，对抽检发现的不合格产品，该局已在抽检结果出炉后及时移交给惠城区市场监管局依法予以了查封，并督促企业履行法定义务，认真落实整改。

据了解，氯霉素是一种高效广谱的抗生素，对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均有较好的抑制作用。然而，相关研究表明，长期食用氯霉素残留超标的食品可能引起肠道菌群失调，导致消化机能紊乱，人体过量摄入氯霉素还可能引起人肝脏和骨髓造血机能的损害，导致再生障碍性贫血和血小板减少、肝损伤等健康危害。

因此，联合国粮农组织、世界卫生组织和许多国家都限制或禁止氯霉素在畜牧业中使用。我国《动物性食品中兽药最高残留限量》（农业部公告第235号）中同样规定，在所有食品动物中禁止使用氯霉素。因此，在鸭肉、贝类中氯霉素不得检出。

据了解，本次对海水鱼的抽检项目还包括孔雀石绿（孔雀石绿及隐色孔雀石绿残留量之和）、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物。除氯霉素以外，未检出其他不合格项目。

包括上述2批次产品在内，此次接受抽检的还有餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、糕点、粮食加工品、乳制品、食糖、食用农产品、薯类和膨化食品、速冻食品、糖果制品、调味品、饮料15大类食品共75批次，其他批次食品抽检结果均为合格。（记者/廖钰娴）