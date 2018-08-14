天气燥热蛇活跃 专家：被毒蛇咬伤后不要用嘴吸出毒液

近日，惠州市第一人民医院急救创伤中心副主任医师施志国透露，他曾在一个晚上收治了5例蛇咬伤患者。

夏季万物复苏，天气燥热，同时也是蛇活跃的季节。据统计，世界上的蛇约有3000种，其中毒蛇约650多种。中国的蛇类216种中有毒蛇65种。

被无毒蛇咬伤也应及时就医

蛇类是变温动物，体温低于人类，又被称为冷血动物。夏日天气闷热、雨水较多，是蛇容易出动的季节。它们喜欢在树荫、草丛、溪旁等阴凉场所生活栖息。

施志国介绍，人们常说的毒蛇事实上是“有毒腺的蛇”。据悉，蛇毒毒素非常特殊，因为它们含有活性肽毒素，毒性强。其中，毒蛇的毒液又分为神经性毒液和溶血性毒液，神经性毒液中最具代表性的主要由一种非洲树眼镜蛇分泌，溶血性毒素中最具代表性的主要由蝰蛇（蝮蛇）和响尾蛇产生，溶血性毒液几乎立即会起作用。

据了解，被毒蛇咬伤后的症状因毒蛇的种类、咬伤的严重程度、注入伤口的毒液量等有所不同，症状可能包括：咬伤处红肿，其周围变色和/或肿胀巨痛，有被燃烧的感觉，呕吐腹泻低血压，头晕或昏厥，呼吸困难，视觉模糊，头痛，流涎出汗、发烧和口渴，面部或四肢麻木或刺痛，丧失协调能力，言语不清舌头和喉咙肿胀，腹痛虚弱，脉冲加快，惊厥休克，麻痹，眩晕。

“一旦被蛇咬伤，任何时候都应引起高度重视，绝不能掉以轻心。”施志国提醒，即使咬人的是一种无毒蛇，但如果咬伤部位未得到应有的处置，一些可能的过敏反应和感染也会随着时间的推移而发展。因此，如果不幸被蛇咬伤了，无论是否毒蛇，都应该去就近的正规医院就诊。

记者了解到，近日惠州市第一人民医院急诊科根据国内外最新的毒蛇咬伤救治专家共识制定了全新的规范诊治流程。

被咬伤后尽量减少活动

那么，如果夏季不幸遇蛇，又被蛇咬伤了，应当如何识别、处理和急救呢？

施志国指出，被蛇咬伤后，伤者首先应快速反应，保持冷静，立即拨打120，并向应急响应者描述咬伤自己的那条蛇。同时要放松，不要惊慌失措，尽量保持冷静和平静，“心脏跳动得越快，流向咬伤区域的血流量就越快，毒液向全身传播的速度也就越快。”

完成上述步骤后，被咬伤部位很可能开始肿胀，这时，就要快速卸掉身上的所有首饰或紧身的衣物。

“接下来就要清理伤口，但不要过度清理，因为那样会造成额外的组织损伤。”施志国建议，伤者应用笔标记出可能发生的肿胀和发红区域的轮廓，同时在旁边标记被咬的确切时间。这将有助于医疗专业人士评估情况。

与此同时，伤者还应保持被咬伤区域处于心脏的水平位置下方，以减少毒液流向身体的其它部位。“如果你的胳膊或腿被咬伤，请用夹板固定，以限制其活动。因为你的下意识的活动将增加被咬区的血液循环。”施志国说。

被咬伤后，如果身边有一个足够强壮的人，应让他携带伤者行动，以免伤者因为需要自己步行而消耗能量或增加活动量。如果伤者不得不自己行走，不要携带任何物品（如背包等），以减少体力消耗。

“被毒蛇咬伤后，起初会出现更多的流血，因为毒液中通常含有抗凝血剂。这时应该让血自然流出。”施志国介绍，如果蛇的咬痕迹足够深，导致血液喷出，甚或咬中大动脉，血液快速流失，应即刻对伤口进行加压止血。

■知多D

被蛇咬伤后的6种禁忌行为

1杜绝热敷和冰敷。不要热敷是任何发生损伤后的常识，但是，被蛇咬伤，也不要用冰敷，原因是，冰敷可以减少循环，这样将使毒液集中在组织中，可能会使组织更容易受损。

2不要在咬伤处切开十字形切口。这样做的目的可能是为了更多地把毒液吮吸出来，或者挤出来，但这增加了感染的机会，而且对伤口的愈合也会带来麻烦。并且，此时毒液其实已经开始蔓延了，此举于事无补。

3不要试图用嘴吮吸出毒液。将毒液转移到嘴里是危险的，因为口腔黏膜也会吸收毒液。而且，在这个过程中，嘴里的细菌会转移到伤口，增加感染的机会。有人认为可以使用抽吸泵的装置来吮吸毒液，但更多的人认为这是无效的。

4不要随意服药。除非医生指示，否则不要服用任何其他药物或止痛药，只服用处方药，任何药物都不能替代抗蛇毒血清。

5不要对咬伤处施加电击。没有任何依据证明这样做是有效的，这还可能会对人体造成伤害。

6不能使用止血带。减少血液循环将会使毒液集中在肢体中，更有可能由于毒液导致组织损伤，并且完全切断血液循环可能会永久损伤肢体。如果受伤地离医疗机构很远，可以考虑在咬伤处以上两到四英寸处使用绷带施压来减缓毒液的扩散。但是，这也可能会将毒液集中在肢体中，增加对肢体的危险。不要完全切断肢体的血流。（记者/廖钰娴 通讯员/程秋伊）