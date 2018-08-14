皮肤型红斑狼疮都会“进阶”到威胁生命吗？

本期节目：不死的癌症说的竟是它！大专家这样说

放心！绝大多数皮肤型红斑狼疮都不会发展成系统性红斑狼疮。但是，皮肤型红斑狼疮的治疗也不可松懈。

它是一种自身免疫性疾病。治疗以后会有一小部分人遗留瘢痕痕，同时会有色素沉着或色素减退，甚至会出现像“白癫风”一样的改变，影响美观。

皮肤型红斑狼疮的典型症状是脸颊出现蝴蝶形红斑，一般不会特别痒。如果尚未出现皮肤上的改变，该病早期在诊断上存在一定难度，症状可能仅是低热、乏力和关节疼痛等。

急性期的皮肤型红斑狼疮的症状就很明显了，例如脸上会有明显的弥漫性水肿，消退得也快，而且不会留疤痕，可能会出现色素沉着，局部变暗的情况。

亚急性期的症状则通常表现为皮肤损伤，例如出现呈环形水肿性红斑，还有的类似“牛皮癣”一样的改变，基本上也不会有瘢痕形成。

慢性皮肤型红斑狼疮最常见的是盘状皮损和红斑，治疗之后可能留下瘢痕。皮肤型红斑狼疮，多数情况不累及病人的内脏。

随着疾病的进展，大约5%-15%有可能发展为系统性红斑狼疮，该疾病不仅累及皮肤，还会使关节、内脏、浆膜等多系统发生病变，对人体造成较大影响，尤其是对肾脏和神经系统的影响，会严重损害机体的功能。

系统性红斑狼疮，有轻、中、重度之分，多数偏向轻度和中度，可以良好的控制，特别重的，治疗效果相对差一些。如果您患有皮肤型红斑狼疮无需恐慌，尽早接受正规系统的治疗，延缓控制病情发展。（记者高奕楠、实习生牛建蕾整理）

专家简介：

晋红中，主任医师，北京协和医院皮肤科主任；中国医疗保健国际交流促进会皮肤病学专业委员会主任委员；中国医师协会皮肤科分会副会长等。

擅长：红斑狼疮、皮肌炎、大疱性疾病、血管炎、银屑病等免疫性疾病的诊治；血管瘤、太田痣、雀斑等色素性疾病的激光治疗；性传播疾病的诊治，皮肤病理诊断。

出诊时间：周一上午（特需）；周二、周三上午（专家）；周四上午（国际）