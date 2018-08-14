天气太热懒得动？这三招帮你不运动也能维持好身材

【环球网综合报道】暑假期间接连不断的高温，对健身爱好者们来说简直是个噩耗，但没关系，身材的保持可以摆脱天气影响。法国时尚健康杂志《费加罗夫人》为大家介绍保持身材却不用大汗淋漓的好方法，帮你度过一个惬意的假期。

一、换一种方式动起来

其实无需在每天都进行高强度的有氧运动，只要尽量每天把步数保持在1万步以上，多走路少坐车，饭后散步消食，就能安心的坐在饭桌前享用食物了。如果你在海边度假，或住在游泳馆附近，完全可以在早饭前游上几个来回。体育教练文森特还推荐了其他运动项目，如自行车骑行、在沙滩上漫步、海中划桨或是跳舞。他说：“这些虽然不能和高强度的运动相比拟，但保持身材却足够了。当然，最重要的是保持身心愉悦，同时进行适当活动”。

二、避免食用碳水化合物

对规律锻炼的人来说，放松休息一周并不会使你的肌肉减少。但文森特强调说，“如果我们吃的还算健康，就完全不必担心肌肉的损失，但如果我们对饮食毫不留意，可能几天之后身体的变化就会显现出来”。

运动膳食营养师尼古拉建议我们，假期中如果不进行体育锻炼，“要减少食用面团、米饭、馒头和土豆这类富含碳水化合物的食物。”英文这些食物在进行体育活动时，是必须的能量燃料，而在不运动时则会储存、堆积在体内。这两位营养师建议，多食用当季蔬菜和富含蛋白质的肉类，如猪肉、鱼肉或鸡蛋等。尼古拉解释说，“因为这些食物很容易带来饱腹感，从而避免了饮食的过度。”

三、保持高质量睡眠

睡眠可以平衡我们的食欲和能量消耗，睡眠质量越好，三餐的摄入就会越少。那么，维持身材的第一步就从好好睡个午觉开始吧!(郭栩麟 王战涛)