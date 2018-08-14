研究：下班后查看邮件损害自己和家人身心健康

【环球网综合报道】据英国《每日邮报》8月10日报道，研究发现，下班后或者一早醒来就查看电子邮件的行为会对我们的健康、人际关系以及伴侣的健康产生不利影响，但人们普遍低估了这种影响的程度。

德国汉堡大学的心理学家们对132人进行的一项研究发现，在工作之余，当员工需要与公司保持联系时，他们的唾液中的应激激素皮质醇水平会更高。即便他们不需要在办公室待着，这种情况也会发生。

研究人员发现，那些在晚上和周末工作的人更容易抱怨失眠、头痛、疲劳、焦虑和胃病。肌肉问题和心血管问题也与下班后的工作有关。

研究人员表示，科技使员工可以随时查看笔记本电脑、平板电脑和智能手机上的电子邮件，这导致他们必须随时工作。另外，越来越多的证据表明，“弹性工作制”往往会变成没有界限的工作，老板们会认为员工永远不会停止工作。“弹性工作制”会给员工带来更大的压力，使他们变得孤僻，减少对社会环境的了解。

美国弗吉尼亚理工大学帕普林商学院管理学副教授威廉 贝克表示，工作和非工作生活的竞争性需求给员工造成了一种两难境地，从而引发焦虑情绪、危及工作和个人生活。他认为，员工可以考虑锻炼自己的专注力，参与家庭互动，减少冲突，提高人际关系满意度。据证实，专注力训练确实能有效缓解焦虑。

科学家们呼吁制定更为严格的规定，以阻止工作入侵人们的家庭生活。(宾娟 李宗泽)