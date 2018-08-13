盘点《延禧攻略》中的中医误区

伴随着清宫剧《延禧攻略》的热播，剧情细节和演员表演引人入胜，但是剧中一些中医元素的细节，可能又让中医背“锅”了。

疑点一：枇杷新叶有毒？

剧中女主魏璎珞遇到的第一危及性命的“闯关游戏”就是因帮助愉贵人找出害她流产的凶手，而大胆说出“枇杷老叶无毒，但枇杷新叶有毒”的理论。

南京市中西医结合医院肺病科（呼吸内科）主任中医师颜延凤介绍说，枇杷叶在中医古籍中的药性描述中没有“有毒”的记载。比如《名医别录》《药性论》《滇南本草》等中医古籍中记载的枇杷叶都没有注明其有毒，一般认为枇杷叶药性微寒，味比较苦辛。

颜延凤介绍说，枇杷叶如果作为药用，是需要经过炮制的，不能直接使用，否则会有很多副作用。枇杷叶炮制的时候，一般要除去绒毛，用水喷润，切丝，干燥。比如南朝·宋时著名药物学家雷敩所著的《雷公炮炙论》中详细记载了其炮制方法：“采得枇杷叶后，粗布拭上毛令净，用甘草汤洗一遍，却用绵再拭令干，每一两以酥一分炙之，酥尽为度。”

临床上用枇杷叶主要是治疗肺热痰嗽，咳血，衄血，胃热呕哕等病症。中医认为，咳嗽有寒热之分。枇杷叶为主制作成的枇杷膏性味偏凉，对咽喉肿痛、痰黄黏稠，有痰咳不出来的风热咳嗽、燥热咳嗽等有效，而风寒咳嗽等证型的患者，吃多了反而可能使症状加重。

疑点二：珍珠粉是纯白色？贝壳粉泛黄还能害了“娘娘”？

中药的鉴别也成了《延禧攻略》中“宫斗”的元素。剧中有人把皇后娘娘送给贵人的珍珠粉换成贝壳粉，女主角指出珍珠粉颜色是纯正的白色，贝壳粉颜色泛黄。剧中有人甚至说：“贝壳粉以次充好，还能害了娘娘。”事实果真如此吗？

南京市中西医结合医院皮肤科副主任中医师孙捷介绍说，真珍珠粉的颜色是类白色的，接近于纯白色的，但是工艺不同的珍珠粉显现的颜色会有些不同，有些是略发灰，有些是略发黄，但肯定不是那种很纯的白色。

那么，贝壳粉与珍珠粉相比是不是以次充好呢？真的能“害了娘娘”？实际上，无论是珍珠粉还是贝壳粉都有药用价值。

珍珠在《本草汇言》中记载有“镇心，定志，安魂，解结毒，化恶疮，收内溃破烂”等功效。珍珠入药最好是珍珠粉的形式，比如《海药本草》中提醒：“须久研如粉面，方堪服饵。研之不细，伤人脏腑。”在南宋陈衍所作的《宝庆本草折衷》中明确指出“娠妇忌服。”可见，珍珠粉使用不当不但对身体无益，还会对身体有伤害。

贝壳粉为蛤蜊科动物四角蛤蜊等贝壳的粉末，也是有药用价值的，比如《本草纲目》中记载其能“清热利湿，化痰饮，定喘嗽，止呕逆，消浮肿，利小便，止遗精白浊，心脾疼痛，化积块，解结气，消瘿核，散肿毒，治妇人血病。油调涂汤、火伤。”

因此，贝壳粉和珍珠粉各有各的作用，正常使用不会有毒副作用。珍珠粉也不能简单地从颜色来辨明真假。

疑点三：吃多了甜食，生下天生金瞳的孩子？

剧里，愉贵人诞下的小阿哥浑身赤黄、天生金瞳，被皇室认为是不祥的象征，一生下来就面临被处决的风险。在剧中，为小阿哥治疗的民间中医也说出了真相：小阿哥患的就是新生儿黄疸。剧中所说，小阿哥之所以得了新生儿黄疸，是因为母亲在怀孕时吃多了甜食烫食造成，这种说法有依据吗？

南京市中西医结合医院儿科主任边逊介绍说，新生儿黄疸是指婴儿出生后，以全身皮肤、巩膜、小便发黄为特征的一种病证，与胎孕等因素有关。一般婴儿出生后2～3天容易出现黄疸，于10～14天内消退，若是早产儿可延迟到第3周才消退，其他情况一般良好，此为生理性黄疸。若7～10天后，黄色未退或加重，或兼见其他症状，则需进一步诊疗。

中医称新生儿黄疸为“胎黄”“胎疸”等。一般认为主要病因为湿热所致，比如《证治准绳·幼科胎黄》中记载：“小儿生下遍体面目皆黄，如金色……此胎黄，皆因乳母受湿热而传于胎也。”对于这种病的治疗，古代中医著作《幼幼集成》中也给出了一首很经典的方剂——茵陈地黄汤，比如书中记载：“胎黄者，儿生下面目浑身皆黄如金色，或目闭、身上壮热、大便不通、小便如栀子汁、皮肤生疮，不思乳食，啼哭不止，此胎中受湿热也，宜茵陈地黄汤，母子同服，以退为度。”如今可以选择中西医结合治疗，效果更好。

对于新生儿黄疸的预防，孕期的饮食调理是非常需要注意的，妊娠期间，孕母应注意饮食有节，不过食生冷，不过饥过饱，并忌酒和辛热之品，以防损伤脾胃。婴儿出生后就密切观察其巩膜黄疸情况，发现黄疸应尽早治疗，并观察黄疸色泽变化以了解黄疸病情发展。注意观察胎黄婴儿的全身症状，有无精神萎靡、嗜睡、吮乳困难、惊惕不安、两目斜视、四肢强直或抽搐等症，以便及早发现治疗。