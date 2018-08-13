打造中医药经济管理“王牌军”

“四句话十六字，我们记心上——诚信为本，操守为重，坚持准则，不做假账。”近日，在全国中医药行业会计领军人才第一、二期毕业典礼暨第三期开班仪式上，学员们合唱起朱镕基给北京国家会计学院题词的《诚信之歌》。

参加毕业典礼的71名第一、二期学员经过4年的严格培养、末位淘汰，获得全国中医药行业会计领军人才证书。他们中有42人职务得到提升，已担任医院总会计师或财务负责人；有43人专业职称得到提高，被评为高级会计师。他们共主持或参与中医药经济管理相关科研项目84项，在核心期刊发表论文92篇，参与国家中医药管理局组织的预算评审、绩效考核、财务检查、医保定价和核算、巡视、审计、讲学等活动的共280余人次，已然成为中医药行业经济管理的专业支撑力量。

中医药经济管理的“黄埔军校”

从中医院的总会计师、财务处长、审计处长到省级中医药管理部门的财务人员，会计领军人才培养工程的学员们本身就是各地中医药经济管理的业务骨干。他们通过层层选拔、考核，又接受了高标准高要求的培养——脱产集中培训和在职跟踪管理相结合。课程设计既围绕会计领域的新理论、新变化，又紧密结合中医药行业特点“量体裁衣”，还增加了中医院实际业务案例的培训比重，突出中医院管理特色。作为具有开创意义的首个行业会计领军培训班，如同中医药经济管理领域的“黄埔军校”。

“我学到了很多高端、前沿的知识，对政策的理解更深刻了，分析问题和在实际工作中解决问题的能力都迅速提升，科研和创新能力也有了明显进步。”第一期学员管勇原来是山东省青岛市中医医院总会计师，现在他已经是青岛市卫生计生发展研究中心的副主任，他说，培训邀请了财政部、原国家卫生计生委、国家中医药管理局主管领导以及一线专家为大家“传经送宝”，“有些制度以前只能从网上查找理解，现在是制定制度的人亲自讲解，同学们也会把各自工作中遇到的实际情况拿出来交流，我们对制度的理解更深刻，贯彻落实也顺利得多了。”

第二期学员李俊忠也觉得通过培训，自己能“跳出会计看工作，结合业务做财务”，看待问题有了前瞻意识，考虑工作有了全局观念。他在四川省中医药管理局负责财政专项资金绩效考评工作时，与各业务部门紧密协作，共同拟制计划、组织实施，进行考评总结，“考评以前只有财务专家，现在增加了管理专家和业务专家，避免了财务、业务两张皮，相互脱节，能更好地促进项目建设和管理。”2016年底，他被任命为四川省第二中医医院总会计师。

学员们通过长期的培训、培养，都获得了能力上的提高和职务上的提升。

现代医院管理亟需高端财务人才

近年来，国家对中医药财政投入不断加大，中医药事业不断发展，中医药系统的资金资产规模也在不断扩大。全国中医药统计摘编数据显示：2016年全国中医医疗机构年总收入达3699.91亿元，总支出为3587.91亿元，全国中医机构财政拨款总额为415.80亿元；截至2016年底，全国中医类医院的总资产已达3557.34亿元。这对中医药行业加强资金资产的科学化规范化管理等提出了更高要求。

但是，从整体上看，目前中医药系统财务管理水平还不高，中医药会计人才结构、分布不尽合理，各单位财务部门自身建设不够。根据2016全国卫生年报统计，截至2016年底，全国中医医院共有财务人员约1.6万名，其中大部分为初级会计人员，缺少高层次复合型会计人才。

“这种状况亟需我们培养和锻炼一批政治素质高、专业能力强、熟悉中医药行业规律、热爱中医药事业的高端财务管理人才，逐步将一般性的财务记账工作引导到集财务、成本、资产、风险、战略等于一体的大财务管理层次。否则，就无法适应新时期中医药事业的快速发展。”国家中医药管理局相关负责人表示。

做好医院经济管理不仅要面向财务，还要面向运营管理决策；不仅要面向医院内部，还要面向各方面利益相关者，要求财务人员具有广阔的视野，能熟悉并运用与提高医院核心竞争力相关的各类政策、法规、信息等。管勇也常在工作中体会到，会计和别的工作紧密相连，“如果对一些医疗政策理解不深，容易碰壁，希望今后能进一步拓展知识面。”

当前，财政制度改革最重要最核心的任务是政府会计制度改革，《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》引入了权责发生制，实现“双基础、双功能、双报告”，从2019年1月1日起施行，这对中医药财务工作者也提出了更高要求。

形成中医药会计人才成长体系

4年来，中医药会计领军人才培养工程步入快速发展轨道，建立了较为成熟的培养模式，学员数由第一期的30名扩大到第三期的61名。北京国家会计学院相关负责人员介绍，“下一步还将在招生报名、考试机制、组织培养等环节加强统筹管理，更加科学合理地设计培训课程，严格课题质量管理，突出总体规划；强化考核，坚持末位淘汰制，切实提高培养质量。”

近年来，国家中医药管理局在打造高层次会计领军人才，强调“高端引领”“以点带面”的同时，还兼顾一般，整体推进各类别、各层级财务骨干人才队伍建设，整体提高全国中医药行业会计人才素质。

在财政部的支持下，国家中医药管理局自2011年起设立了“中医医院财务管理骨干培训项目”，按照统一标准对中西部22个省（市、区）中医医院财务骨干的培训予以经费支持。培训采取全国统一组织和各地自行组织相结合的方式，截至2017年底，已培训2.1万人次。此外，国家中医药管理局还开展了直属（管）单位财经纪律培训，在北京国家会计学院，对直属（管）单位主要负责人、分管财务负责人和财务人员进行财经法规和财务管理培训，共培训近90人，提高了直属（管）财务人员的财经纪律意识和财务管理水平。

国家中医药管理局相关负责人表示，下一步将建立跟踪管理机制，对人才使用情况进行跟踪管理，逐步建立中医药会计领军人才库，稳步推行中医医院总会计师制度，建立中医药会计人才流动配置机制，逐步形成开放、有序、竞争的会计人才市场体系，实现中医药会计人才在全国中医院范围内的合理流动，构建中医药会计人才成长平台。（赵维婷）