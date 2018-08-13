8月9日，“居家适老评估系统”研讨沙龙在京举办，来自政策研究机构、一线养老机构、建筑设计及装饰装修机构、投资机构等近百位嘉宾，汇聚一堂，共同探讨中国适老行业现状，以及居家适老评估的理论与实践发展，整合多元行业资源，向社会传播适老化改造评估理念，推动老龄健康产业发展。

苏志钢

国家民政部主管的智库机构——中民养老规划院院长苏志钢认为，适老化改造要做的更加规范化、制度化，需要评估系统更好的发挥支持作用，充分肯定了本次活动对于推动相关行业发展的意义。

中国建筑装饰协会适老产业委员会秘书长杨月洁，从行业协会的角度指出中国老龄化进程加速背景下，适老化改造的迫切性，希望通过今天这样的活动能够引起全行业甚至全社会更加广泛的重视。

国内养老服务运营一线专家，北京大学护理学院谢红，深入浅出地讲解了适老评估系统的基础原理，认为应当摒弃评估过程中的供方思维，将老年人自身能力评估、需求评估纳入，与环境评估有机结合，形成科学解决方案，真正满足老年人需求。

资深建筑师、中装云创（北京）科技有限公司董事长姚琪，详细介绍了适老评估系统的特点及业务合作模式，希望以共筑适老宜居生活为目标，与合作伙伴共同打造适老化改造行业的新格局。

广州保利和悦健康养老服务有限公司副总经理张子维，从社区养老机构运营方的角度，分享了对居家适老化改造业务的思考。

创视界空间设计创始人兼设计总监成勇君，从装修市场发展，指出通过引入适老化的新理念，去培育、引领装修市场适老化改造业务的必要性。

值得关注的是，以老年人需求为导向，将老年人能力状况、环境改造需求和居家环境现状相结合、产学研紧密协作、共同开发的“健驻家”适老评估系统在本次沙龙上正式发布，受到与会人员好评。主办方希望以此为契机，实现产业合作对接及研究成果落地转化，推动适老评估领域的学、研、产联动发展，更好满足老年人群的居家适老化改造需求和生活品质保障需求。