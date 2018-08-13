夏日收藏！晒伤、烫伤怎么办？记好急救招！

夏天最容易出现的晒伤和烫伤，该怎么处理?

晒伤：牛奶涂在晒伤处

武汉协和医院皮肤科主任医师 冯爱平介绍，用毛巾冷敷拿条毛巾沾水、在冰箱冰个几分钟，然后敷在晒伤处约10分钟，一天2～3次。

把牛奶涂在晒伤处 拿条布放入牛奶与冰水混合的液体中，再敷在晒伤处。牛奶中的乳清蛋白和乳酸具有抗发炎和舒缓作用。

试试芦荟乳液或凝胶 芦荟具有抗发炎的功效，有助于舒缓红肿、发炎和晒伤，涂在晒伤皮肤上会让你感受到前所未有的沁凉快感。先冰在冰箱再使用，感觉更舒服。

涂抹含有类固醇的药膏 因为类固醇能消炎、缓解疼痛，能让你舒适一点，缓解灼烧感。

一定要多喝水 晒伤会让你有脱水的现象，记得要尽快补充足够的水分。

使用不含香味的保湿乳 利用不含香味的精华滋润乳液或者润肤油，一天涂数次，食用油也是可以的。也可利用SPF30或更高防晒系数的防晒乳 (但不要用化学成分的)或是穿着衣物保护皮肤不受损伤。

不要把冰块放在晒伤处上 因为将冰块放在晒伤处上，会使晒伤皮肤表面被冻伤，皮肤承受太多伤害。

有这些症状去找医生 晒伤的范围超过你身体一半的皮肤;长水泡了;有全身性的症状，像发烧、畏寒或剧烈疼痛;有感染的症状，如皮肤发红或出脓的状况加剧。

烫伤：自来水冲洗半小时

东南大学附属中大医院 崔玉艳说，大多数父母在孩子烫伤后，往往六神无主，急着把孩子送医院，甚至用酱油、牙膏等“土方法”救急，结果诱发感染，加重病情。

东南大学附属中大医院烧伤整形外科于冰提醒，烫伤可分为一度烫伤(红斑性、皮肤变红);二度烫伤(水泡性、患处产生水泡);三度烫伤(坏死性、皮肤削落)。

一度烫伤：应立刻用自来水流水冲，即“冷却治疗”，最好是半小时。若是不方便冲洗的部位，也可用冷毛巾敷，带走热量，减轻烫伤程度;

二度烫伤：经“冷却治疗”一定时间后，仍局部红肿、发热，疼痛难忍，且伤处长起了水泡，这时不要弄破水泡，要迅速到医院治疗;

三度烫伤：皮肤下面的脂肪、骨和肌肉都受到仿害，苍白皮革样，这时反而疼痛不剧烈，因为许多神经也都一起受到损伤。这时应避免创伤面污染和再次损伤，不要涂擦药物，保持清洁，迅速送医院治疗。

出现意外烫伤后最直接的处理办法是用自来水冲洗，不建议用冰块敷患处，防止冻伤。实在要用冰块，建议用干净柔软的纱布包扎好，再敷患处，半小时为宜。