河北完善配套设施建设 将实现病死畜禽无害化处理全覆盖

人民网石家庄8月12日电 （记者史自强）记者从河北省病死畜禽无害化处理管理培训班上获悉：截至目前，全省已建成病死畜禽集中无害化处理厂（区域中心）51个，配套建成病死畜禽收集站（点）248个，配套购置运输车辆114辆，全省病死畜禽集中无害化处理与收集体系初步形成。到今年底，全省将实现病死畜禽集中无害化处理全覆盖。

近年来，河北省加大病死畜禽集中无害化处理体系建设，初步形成以生猪为重点，兼顾其它畜禽，涵盖饲养、屠宰等环节的病死畜禽无害化处理长效机制。今年以来，全省共监督无害化处理病死畜禽236.8万头（只），监督无害化处理病死动物产品695.4吨，办理动物卫生监督执法案件1181件。

据河北省畜牧兽医局相关负责人介绍，下一步，全省将加快推进在建病死畜禽集中无害化处理厂建设进度，提高集中处理比例。各市要统筹所辖区域内体系建设，明确目标任务措施，鼓励跨行政区域与毗邻县（市、区）合作建设区域性集中无害化处理厂。要综合考虑病死畜禽收集成本、设施建设成本和实际处理成本，确保病死畜禽集中无害化处理与收集体系正常运行。

《 人民日报 》（ 2018年08月13日 06 版）