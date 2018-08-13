境外医疗旅游，是坑还是商机？

编者的话：最近，国内舆论焦点对准医疗领域，很多人看好境外的医疗旅游市场。德国《世界报》称，全球医疗旅游行业价值约合4000亿欧元，未来十年内市场可能继续以每年25%的幅度增长。《环球时报》驻各国记者实地探访了热门国家的医疗旅游，发现尽管这一市场前景普遍被看好，但海外医疗能火多久仍是未知数，如要投资，需做好各方评估。

美国：中介催生医疗旅游热

本报驻美国特派记者 李晓宏

“美国每年接待约20万国际转诊患者，创造三四十亿美元的收入。以前欧洲来美就医者多，近3年中国客户增长迅速。”美国天机医学咨询中心执行总裁杨雷说，该中心就是瞄准这个趋势，3年前在纽约成立的。

杨雷介绍，中国患者赴美就医主要看两类疾病，一是癌症，二是不孕不育。前者多去美国东北部的麻省总医院、西北明尼苏达州的梅奥诊所、南部德州的MD安德森癌症中心，不孕不育患者青睐加州和纽约等地医院。

如今，美国在全球最先进的第三代试管婴儿技术及辅助生殖质控标准，每年吸引中国数万人赴美就医。在康涅狄格州新英格兰生育治疗诊所，北京一对高龄夫妇慕名美国第三代试管婴儿技术和基因检测技术，来做试管婴儿。当受精卵在暖房恒温仪器中培养了5天时，医生从处于囊胚期的胚胎滋养层中提取一两个细胞，进行基因疾病和染色体异常的筛查及人工干预，拿掉、修补缺陷基因后，将胚胎植入子宫。最终，让他们生育了一个健康宝宝。

“赴美医疗确实帮到一些患者。”美国先行国际医疗公司联合创始人朱晓伟说，美国一些先进的治疗方法和药品器械进入中国需要一段时间。有些中国患者肿瘤复发，在国内已无法医治，来美国接受癌症免疫治疗，病情得到稳定。也有肺癌晚期患者，到美国采用靶向疗法，延续生命。美国癌症5年生存率较高，总体达到66%，远高于中国31%的水平，一个重要原因在于康复期的治疗。因此，有些患者手术后，继续在美进行康复治疗。美国有专门的医疗签证，中介提供一站式服务。

“10年前，全球著名的德州MD安德森癌症中心一年有十几个中国患者，现在增加到几百个。”朱晓伟认为，这还与中介机构转诊网络铺得越来越大、宣传越来越多等有关。朱晓伟说，当前赴美医疗走的是高端路线，一些中介收费12万元人民币起价，增加接机、陪同患者第一次门诊等服务，增至15万元人民币。如果全程陪同，高达80万元人民币。而且美国的治疗费昂贵，至少是中国的两倍。

需求带来市场潜力。业内预测，随着中国中高收入人群不断增长，赴美医疗服务市场将保持高速增长。目前，该市场的中介有三类，一是中国在线医疗旅游平台，二是纽约天机医学咨询中心等美国当地服务公司，三是中美合资的美国诊所。

第一类的优势，在于十余年市场摸索积累的中国客源。第二类本土中介，人脉广，有条件获取美国优质医生医院资源。第三类结合了前两者的优势，如纽约GFG格莱宝美孕生殖中心。该中心的中方投资者慈铭体检集团，在为中国女性客户提供体检服务过程中，易发现有特殊生育需求患者。

面对商机，有人想投资朱晓伟，合作美国转诊生意，被他婉拒。“病人是一个国家的医疗资源，转诊国外不宜做得过大，有限转诊即可。”朱晓伟认为，“关键是把国外前沿技术、优秀医学人才转回国内”。

印度：医院参差不齐，风险不容小觑

本报记者 白云怡

联合国最近一份有关服务业的报告显示，印度正成为全球最受青睐的医疗旅游目的地之一，每年数以十万计的海外病人蜂拥来到印度。

中国商人在印度开办医疗旅游公司或经营医疗旅游业务前景如何？在印度海得拉巴制药中心工作多年的邹岚认为，这一行业非常“有发展”“有钱途”，因为患者可以在印度以相对低廉的价格接受更高质量的医疗服务。

“以丙肝这种疾病为例，在中国，一名患者要治愈丙肝需要花费4万元以上人民币，但在印度大概只需要8000元就可以。而仅丙肝患者中国就有超过1000万，这个市场有多大可以想象。”这名熟悉印度医药行业的专业人士对《环球时报》记者介绍说，“有时候患者甚至不需要前往印度，只要通过公司将资料发往印度医生那里即可进行远程治疗，所以成本很低”。

据印度工业联合会的一份报告称，印度的医疗服务收费水平一般是欧美国家的1/10。美国肝脏移植的价格在20万美元以上，但在印度只需1.4万美元；机器人膝盖手术这项尖端技术在中东和澳大利亚地区的费用高达8万美元，而在印度只需花费1万美元。

除了价格低廉，印度医院的医疗水平也相当不错。印度各大医院的医生，大部分从欧美国家的医学院取得博士学位后归国工作。

不过，邹岚提醒称，在经营医疗旅游时，从业者需要对医院和医生的选择极为谨慎，因为印度的各类医院水平参差不齐。“一般来说，印度的私立医院质量会更好。中国经营者切不可贪便宜而选择不靠谱的印度医院当做合作伙伴，不仅易引发医疗纠纷，更难进行国际诉讼”。

这一产业的风险也不可小觑。“最大的不确定因素在于医疗和政策带来的双重风险”，在印度工作生活多年的海外医疗服务公司“康安途”创始人杨晨对《环球时报》表示，目前对印度药物有强烈需求的中国患者主要是一些肿瘤和肝炎患者，他们经常带有一些天然的并发症，会为整个医疗过程带来更多复杂因素。从政策上来说，中国正在对医疗环境进行深入改革，与海外的差距势必越来越小，海外医疗的红利期还有多长并不确定。“由于医疗旅游是新兴行业，有关这类公司的资质要求、牌照颁发等相关规定都不健全，这些对投资者来说都是风险因素”。

在杨晨看来，印度医疗旅游行业天花板十分明显，因为国人需要的只是印度药品，况且这一行业内部竞争已很激烈。“相对赴印医疗旅游，在印经营医疗电商或许是更好的选择”。

泰国：泰式服务是主要卖点

本报驻泰国特派记者 张志文

国际会计师事务所普华永道今年发布的一份医疗旅游调查报告显示，根据2016年统计，泰国是全球接待医疗游客最多的目的地，人数达到229万人次。《环球时报》记者日前探访了泰国一家知名国际医院，了解泰国医疗旅游的优势所在及服务标准。

位于曼谷市区的康民国际医院，成立于1980年，是很多国家患者赴泰医疗旅游的选择之一。据介绍，去年这家医院共接待了来自190个国家的110万名患者。记者看到，这家医院内部装修高雅大方，就诊环境与普通医院很不一样，有种置身酒店的感觉。

康民国际医院国际事业发展部负责人塔尼·曼尼努对记者说，国际患者到达医院后，一般会有翻译陪同填写注册信息及就诊，“为了方便医患沟通，我们有超过30位各国医生负责患者与泰国医生之间的交流翻译”。同时，这家医院还在中国等国家设立联络处，国外患者可以通过联络处提前将病历等资料交由泰国医生会诊，随后反馈诊疗方案和费用。联络处还可以代办赴泰手续和酒店交通等服务，“可以一条龙地解决患者的需要”。

根据国际卫生保健研究中心的一项统计，泰国医疗游客数量正在以年均12%的速度增长。毕马威（泰国）医疗部门负责人塔纳特认为，多数泰国私立医院已经获得JCI国际联合委员会认证，并拥有高技术的医生团队，能够为中东和中南半岛国家患者提供高质量服务。塔尼也说，泰国私立医院拥有世界前沿医疗技术，悉心的泰式服务也是很多国际患者选择来这里就诊的主要原因之一。

北京华新康民健康管理有限公司董事长康丽娜对记者表示，辅助生殖、抗衰老治疗和健康体检是目前中国患者选择来泰就医的主要目的，相对国内优质医疗资源紧张的情况，在泰国可以较为方便地预约专家。

德国瑞士医疗高端，价格也美丽

本报驻德国特约记者 青木

说起医疗旅游，许多人会想到电影《茜茜公主》里的场景：这位巴伐利亚公主得了严重肺病后，放下一切，到处游山玩水，心情大好，病也奇迹般好了。这该是医疗旅游最著名的案例之一。如今，德国被称为全球最受欢迎的医疗旅游目的地之一。

德国经济研究所7月的一份报告表示，去年，到德国医疗旅游的外国人已经达到近30万，给德国带来18亿欧元收入。这些人大多来自欧洲、美国、俄罗斯、海湾国家和中国。

“德国医疗旅游主要有三种。”德国慕尼黑大学旅游经济学者普拉西尔对《环球时报》记者表示，一是健康旅游，《环球时报》记者曾参加过德国一家旅游机构的健康旅游，内容包括到阿尔卑斯山区，住在有机酒店，参加远足、健身等体育活动，还有健康膳食制定；二是疗养旅游，德国有300多个高级疗养温泉与疗养胜地，尤其适合病后康复者；三是住院旅游。这种主要集中在法兰克福、柏林、慕尼黑等大城市，那里有德国最著名的医疗机构，病人可以进行心脏手术、骨科手术等。

普拉西尔表示，外国人到德国医疗旅游并不难，还可以获得专门的医疗签证。但是费用是难点。尤其是第三种，如果是癌症等较严重的病症，治疗费用至少也得大几千欧元，甚至几万欧元。

最近几年，中国投资者也盯上了德国的医疗旅游商机。记者了解到，中国投资者的活动主要有两种：一是投资保健中心和健康酒店，主要客户是中国旅游者：二是购买德国面临倒闭的医院、疗养中心等。

相对德国，瑞士主要专注高端医疗旅游。《环球时报》记者前不久到羊胎素发源地及全球著名的抗衰老胜地——蒙特勒采访，蒙特勒有十多家私立医院。这里的医院除了注射羊胎素外，还提供面部拉皮、身材重塑或再造鼻子，以及乳腺癌术后或事故后的修复手术，也有心血管、关节炎等小手术，还有专门来全面体检的。

一位来自上海的正在当地接受医疗服务的游客告诉记者，医院特别提供“一整套服务”，包括机场接送，汉语翻译，精致的法国餐饮，一对一医师问诊，蒙特勒等地旅游等。但费用也很可观，一周全包疗程（不包来回飞机票），要价一万多瑞士法郎（1瑞士法郎约合6.8元人民币），时间长些甚至高达七八万瑞士法郎。蒙特勒旅游部门主管哈里对记者表示，每年在该地区私立医院接受治疗的病人总共入住2.5万人次以上。

瑞士《新苏黎世报》称，瑞士高端旅游近年来颇受外国人欢迎。每年约有4万外国游客来瑞士治疗，消费近13亿瑞郎。但不管是德国还是瑞士的医疗旅游，也常常被体验过的病人批评。一位患有严重关节炎的俄罗斯女病人，花了6000欧元到德国一家著名诊所做关节手术，并进行一周康复治疗，但手术并不成功。而瑞士的羊胎素、抗衰老等医疗旅游服务，引发的争议也很大。（2018-07-25）