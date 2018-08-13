溺亡频发 4分钟黄金救援时间要抓住

近日，两名北京双胞胎女孩在青岛海边溺水身亡的消息刷爆朋友圈，在令人心痛不已的同时，也使大众的视线再次聚焦到溺水事故上。每年夏季，这样的悲剧都在不断发生：5月9日，上海9岁男童在浴场游泳时不幸溺水；6月17日，湖北宜宾一天之内8个孩子不慎溺亡……频发的溺亡事件，让多少个家庭一朝破碎。

山西晚报记者采访太原市120急救中心科教科科长安彦君了解到，溺水发生时，如果能正确自救或他救，有相当一部分可以避免悲剧发生。所以不管会不会游泳、喜不喜欢游泳，都有必要掌握溺水发生时的急救技巧。

A两个月 溺水求助20起

一见到安彦君时，他就告诉山西晚报记者，“我统计了一下，今年6月份到8月8日，我们一共接到关于溺水求助电话20个。其中10趟是空车，溺水人员已经被救起，并无大碍自行离开。剩下10趟中有5人溺亡，死亡率高达25%。”据了解，在这20起溺水事件中，野泳溺水的情况居多，而溺亡的5人中就有3人是野泳时出的事，另外两人是由于在游泳馆内突然发病导致的死亡。

是什么原因导致溺水的呢？安彦君表示，最主要的因素是自身安全意识不够。首先，除了我们所知道的热身不充分外，在游泳馆里游泳时，抽筋的情况相对较多。“这与游泳时间过长、水温的变化有关系，游泳者一旦抽筋，就很容易导致溺水事件发生。而对于野泳爱好者，除了疲劳、水温变化外，还有害人的水草。”此外，原发病也是被大家忽视的一个重要因素，这类高危人群大部分都是常年游泳的爱好者，年龄偏大。“我之前在一次救援中，就遇到一位六七十的老人，因为他常年游泳，所以旁人不觉得他会发生溺水，因此没有人发现。”后来追溯他溺水的原因时发现，他游泳前已经有胸闷征兆出现，但是并没有在意，每次去游泳都是在上午十点左右，还喜欢潜泳。”潜泳会让血压降到一个更低的水平，极易引发心肌梗塞，潜泳时间过长，血压饱和度会降到很低，就容易猝死。

此外，饮酒后也不宜游泳。饮酒之后，血管扩张，散热量大，体温降得快，如果水温较低，很容易使体温更低；另一方面酒后意识不清，出现突发情况不能及时处理，很容易发生危险。

B发生溺水要冷静

“如果在游泳场馆游泳时突发不测，一定不要向电影里那样喊，那只会让你多喝水，导致喉咙发肿，第一时间应该是保持冷静，保存体力。”安彦君说，虽然保持冷静真的很难，但要想保命，一定要这样做。

安彦君表示，之前他们做过人溺水时的冷静测试，一个会游泳、并且提前预知要进入深水区的人，发生溺水时，头脑一片空白，内心是慌张的。所以游泳馆出现溺水后，保存好体力，沉入池低，借助蹬力将头露出水面换气，之后可以打水花，以肢体语言表现出不正常，以得到附近人的关注。

野泳的人感觉疲劳时或者发生抽筋情况，一定要尽快游向岸边，或者借助身边的物体漂浮，以此留出求助的时间。如果是被水草缠住，千万不要挣扎乱蹬乱踢，这只会让水草越缠越紧，如果可能，借助身边一切可以借助的东西让头浮出水面，如果周边无人，最有效的方式就是深吸一口气，潜入水中解开水草，脱离困境。

C非专业人员提倡岸上救援

如果发现有人溺水，该如何正确实施救援？安彦君表示，施救者首先要确保自身安全，然后再进行施救，“对于非专业救援人员，我们一般提倡岸上救援。”

“当人发生溺水的时候，会把身边一切能抓的物品当做是最后一根稻草，所以会导致抓到什么往下沉什么。如果你不是专业的救援人员，很有可能会被拽下水。”所以非专业的救援人员可以给溺水者扔一根绳子或者棍子，帮助他离开水面。如果岸上救援不能实现，非要水中救援的话，可以游到溺水者身后，从后面或者侧面托住其腋窝或者下巴，使其头部露出水面，然后仰泳前进，带其上岸。“但下水救援的人，一定要有水下救援经验。”安彦君提醒，如果发现有人溺水，最好的救援时间是4分钟。“人在水中没有氧气的情况下，身体内的氧气足够你用4分钟，当你在水里缺氧4分钟以后，大脑的细胞就会开始死亡，救援时间越短越好，这样溺水者留下后遗症的几率就很小。”

当溺水者被救上岸来，不要浪费时间去做控水的动作，因为导致游泳者死亡的原因主要是窒息，而这个窒息是因为气管和肺部有水所致，所以当溺水者意识丧失、没有呼吸、没有脉搏，或者是有叹息样的呼吸，应该尽早对他做心肺复苏，一定要保证大脑的供氧，同时拨打120急救电话求助。

D保证孩子在视线范围内

夏季溺水的案例中，容易出问题的就是孩子溺亡的情况，“现在青少年在国内外死亡因素中，溺亡已经排在前三位。”安彦君表示，所以希望作为家长，在孩子游泳时应该全程关注。

安彦君认为，12岁以下的孩子一定要随时关注，而12岁—15岁这个年龄段的孩子也应该关注重点，他们正处于叛逆期，有可能不遵守安全规定，而且孩子溺水时体力大不如成人，并不会出现拍打水面或挣扎的情况，往往发现其看似趴着或者站在水中发呆，其实有可能已经溺水，很可能是孩子被水呛到半失去意识的情况，这时就要尽快将孩子抱出水面。作为急救人员，溺亡导致的生命逝去经常让安彦君叹息，他希望大家不管是成人还是孩子，一定不要到野外不熟悉的环境游泳，远离溺亡威胁。