这个医生好大胆 自做胃肠镜检查

为了看得更仔细，检查时他蹲下来。图/广州日报全媒体记者汪万里

陈桂权正在给自己做肠镜检查。图/广州日报全媒体记者汪万里

8月11日早上，东莞市人民医院万江院区消化内科主任陈桂权做了一件“疯狂”的事，他竟然自己给自己做了一次胃镜检查和肠镜检查，这把他的同事们都“惊呆”了。

陈桂权坦言，自己给自己做这两项检查时，非常紧张，甚至有些恐怖。不过，他坚持下来了。他说，以前朋友们做胃肠诊疗时，术前忐忑、紧张、不适等感觉，他这次全都体验了一遍。为何这么做，他坦言是为了更好体验患者的感受。

陈桂权是东莞市人民医院消化内科副主任兼万江院区消化内科主任，是东莞医疗系统内消化内镜检查、手术的权威。之前他就跟同事透露希望自己给自己做一次胃肠镜检查。但当时没人把他这话放在心里。毕竟，自己给自己做胃肠镜检查可不容易。“胃镜是把管子从嘴里塞进去，肠镜是把管子从肛门塞进去。”东莞市人民医院一名医生说，“一般患者做这两项检查都会选择全麻，自己给自己做肯定没法全麻，想要完成检查，实在难以想象。”

但在8月11日，陈桂权完成了这项“不可能的挑战”。这天是周六，他“预谋”已久的检查从清晨5时就开始准备了。从家到医院的路上，他坦言，“心里既兴奋，又有点紧张”。

检查室内，一名医生和护理人员等着他，确保一旦出现问题，医护人员可以马上接手。

蹲着做胃镜十五分钟

坐着做肠镜比较难受

检查开始了，先是胃镜。他先给自己的咽喉部进行了局部麻醉，然后把一个白色的塑料扣卡在嘴上，中间的孔位是方便胃镜进出的。胃镜慢慢地推进，逼近喉咙，呼吸不畅的感觉，让他感觉到了恐怖。

他忍着，胃镜顺利通过咽喉，进入食管上端。“紧压感和恶心感是最明显的，一直存在。”陈桂权说，为了让胃镜看得更清楚，他一手拿胃镜，一手拿控制器，整个人蹲下来。胃镜检查进行了15分钟左右，没有发现问题。

随后，稍稍休息一会，他又开始肠镜检查。做肠镜检查，患者多是左侧躺，把身子卷起来。他自己给自己检查，只能选择坐姿。“肠镜刚进肛门时，我也很紧张，手是抖的，还有点轻微痛。肠镜进去后，感觉好了一点，但肠镜过弯时、过度充气时那种牵扯感、向下腹放射的疼痛真是难以忍受。”他说。

他坚持了下来。“看到显示屏上自己41年从来没有见到过的肠道，还是很开心的。以前我天天给别人做检查，这次我是检查我自己，有什么问题，我也可以当场给自己治疗。”他笑着说。

整个自身胃肠镜检查下来，他最难以接受的竟是口含的丁卡因胶浆。他觉得很苦、恶心、很麻，术中他忍着没有吐，不过在检查前，他竟然呕吐了两次。“患者做这个检查时的反应，这次我都体会到了。”他说。

自我检查很难

做完一身轻松

据了解，目前国内自身胃肠镜检查的案例很少。陈桂权说，希望通过这次自身胃肠镜检查，能消除群众对胃肠镜的畏惧感，有不适要及时进行检查处理，现在内镜技术的发展早已超过了我们的想象，很多原本外科开胸完成的手术，现在用内镜就可以完成，患者受的痛苦少，恢复又快，费用还省。

不过，他也坦言，“这种自身胃肠镜的检查想要完成的确很难，需要很多的准备以及扎实的内镜基本功、勇气、毅力、对不自主呕吐的控制力、对疼痛的忍受力。但做完后，真的是一身轻松。”“以前病人胃肠镜诊疗时，术前忐忑、紧张、不适等感觉，都让我一丝不差、细细地体验了一遍，深有感触，相信今后我的工作能做到更细致、舒适”。（记者汪万里）