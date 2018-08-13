频繁拔罐易耗气伤血 中医师：气虚血虚不宜过多拔罐

炎日夏季，不少人都会觉得全身疲倦乏力、胸闷气短，口苦没食欲，还可能会有大便烂、小便黄、睡不好等问题。很多家长也在抱怨，家里的宝宝最近胃口都不太好。

广州市第一人民医院南沙医院中医科副主任医师唐梁指出，夏季天气炎热、空气湿度大，容易导致湿困，因而产生以上症状，可以适当采用祛湿食材煲汤或煮粥，对于夏季脾胃虚弱者，喝粥可以健脾开胃。不少人喜欢拔罐祛湿，但唐梁提醒，拔罐主要去除体表湿气，对体内湿气作用不大，而且气虚、血虚者不宜多拔。

拔罐主要祛体表湿气 对体内湿气作用不大

唐梁介绍，最近天气炎热，人一动就会一身汗，空气中的湿度也大，肠胃虚弱容易困湿，此时身体容易出现肢体乏力、困倦没精神、脸上油多、大便稀烂、饱胀、舌苔厚腻的症状。对于气虚脾虚的人来说，三伏天这方面的症状会特别明显。有的人甚至到了三伏天一定要吃人参，否则感觉无法度夏，就是因为严重气虚。而阴虚体质的人，在三伏天容易燥热上火。

从祛湿的角度来说，可以用淮山、莲子、芡实、茯苓、薏米、扁豆等祛湿食材煲汤或煮粥。如果是气虚体质，则建议加入党参、黄芪、五指毛桃、太子参或者西洋参等补气食材，和祛湿食材搭配起来吃，对缓解疲劳、气短湿重的效果更好。

不少人知道拔罐可以祛湿。但唐梁提醒，拔罐主要是去除体表的湿，但是对于体内的湿效果不太好，还需要用祛湿的食材煲汤进行食疗。而且拔罐太多会耗气伤血，气虚血虚之人不宜多拔。

另外拍打曲池穴、委中穴有祛湿的作用。避免过长时间使用空调、适当运动，也可以防止湿气过重。

夏季脾胃虚弱

不妨喝点粥

“当然，夏天更要注意饮食，少吃生冷、油腻或者甜食，以清淡为主，不然的话这个时候就更容易产生脾胃困湿。”他介绍，夏季里，人的气血多在体表，而体内气血相对较弱，所以此时一定要忌生冷寒凉，也不宜太油腻。如果进食过于油腻，会加重胃肠负担，从而脾胃“运化失司”，湿热内生。如果进食太多生冷寒凉的食物，会耗伤人体的阳气，加重疲劳感。

他建议，夏天饮食可以尝试煲些粥喝。一是因为粥容易吸收，对脾胃造成的负担小，适合夏季脾胃虚弱的人，喝粥可以健脾开胃。二是因为夏季出汗多，喝粥可以补充身体丢失的水分，“夏季养生煲点粥喝，甚至好过吃山珍海味”。

六款夏季养生粥

1 扁豆茯苓粥

材料：白扁豆30克、茯苓30克、大米200克，冰糖适量。

做法：白扁豆用温水浸泡一夜；大米淘洗干净，用水浸泡30分钟；锅置火上，倒适量清水大火烧开，将大米、白扁豆放入锅中，煮沸后转小火熬煮至米烂粥稠，最后加入冰糖即可。

功效：消暑解渴、健脾和胃、除湿止泻。适于脾虚湿重，纳差、便溏之人；特别适合夏季暑湿重时食疗之用。

2 南瓜小米粥

材料：南瓜150克、小米200克、糯米100克。

做法：南瓜去皮切成小丁。小米、糯米淘洗干净后混合置于碗中，用清水浸泡1小时左右。将小米、糯米、南瓜倒入高压锅中，加入5倍的清水。盖上锅盖，大火烧上汽后转小火，再压制10分钟~15分钟即可。

功效：健脾补气。适于脾虚胃寒，体质虚弱者食用。湿热重者不宜。

3 百合粥

材料：百合粉30克、莲子20克、粳米100克。

做法：先将百合与米分别淘洗干净，放入锅内，加水，用小火煨煮。等百合与粳米熟烂时，加糖适量，即可食用。

功效：养阴润肺，健脾清心，除烦安神。对中老年人及病后身体虚弱而有心烦失眠、低热易怒者尤为适宜。另外在百合粥内加入银耳，有较强的滋阴润肺之用；加入绿豆，可加强清热解毒之效。

4 薄荷粥

材料：粳米100克、薄荷10克。

做法：煮粥成后下薄荷3分钟~5分钟，起锅，即可食用。

功效：清新怡神，疏风散热，增进食欲，帮助消化。适于夏季暑热盛行时食用。脾胃虚寒、多汗者勿食。

5 山楂荷叶粥 材料：粳米100g、鲜荷叶或干荷叶半张、山楂10克。

做法：粳米煮熟，加荷叶焖5分钟~10分钟，即可。

功效：清暑利湿，升阳和胃。适于暑天胃口不佳、血脂高、体胖之人。脾胃虚寒、有溃疡病、胃酸过多者不宜饮用。

6 山药薏米粥

材料：干山药30克、薏米30克、大枣5枚、枸杞10克、花生20克、大米200克。

做法：山药、薏米洗净，提前泡一晚上；将薏米、山药和洗净的大米放入高压锅根据自己的喜好加上红枣、枸杞或花生；调至煮粥档，静候20分钟就可以出锅。（记者伍仞 通讯员魏星）