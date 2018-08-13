日本筑波大学团队成功制得心脏中胚层细胞

【环球网报道】据日本共同社8月10日报道，日本筑波大学教授家田真树等的团队在9日的美国科学杂志上发表研究成果称，在发生心肌梗死部位增殖的成纤维细胞中仅注入一种基因并激活后，便能成功转换为能分化出各种心脏构成细胞的“心脏中胚层细胞”。

下一步目标是确立由中胚层细胞制成律动的心肌细胞和血管细胞的方法。像药剂一样将基因注射入体内，希望有助于实现恢复心脏功能的治疗。

该团队把被认为对动物脊柱形成很重要的“Tbx6”基因注入放在培养皿中的老鼠成纤维细胞，发现生成了心脏中胚层细胞。该试验在人类的诱导多能干细胞(iPS细胞)上也取得成功，通过调节基因作用时间，还能生成心肌细胞。

心脏再生医疗现在考虑采取的方法是在体外利用iPS细胞制成心肌细胞后进行移植。但若能通过注射基因恢复心脏功能，就无需进行开胸手术，或许也能缩短准备时间。家田表示：“还希望进行体内试验，进一步验证安全性和实效性。”（记者 王欢）