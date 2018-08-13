经常有家长问：“运动对孩子的身高到底有多大影响？”“哪些运动能促进长个？”身高60%由先天遗传基因决定，40%受到后天营养、睡眠、运动、内分泌、心情等因素影响。其中，运动对孩子长高有重要作用。

人是怎样长高的？骨骼生长时也在不断重新塑造，大面积骨骼被破坏和吸收，并不断再形成。骨骼最后的形状不仅取决于其长度和宽度，也依赖于肌肉的牵拉力及邻近组织的位置。骨骼在达到成年大小和形状后，仍然需要不断重新塑造，从而变得更加坚实。因此，家长不仅要注意孩子的骨骼生长，还要通过增加体育运动提高其骨骼质量。

孩子长个有三个关键期。正常人有三个身高快速增长阶段，即婴儿期、儿童期和青春期。青春期是最后的长高机会，因为婴儿期、儿童期长个受影响时， 只要及时纠正影响因素，最终还有追赶生长的时间，甚至有可能赶超同龄小伙伴。青春期，孩子的骨骼逐渐接近完全愈合，追赶生长的能力受到限制，一旦错过这个增高的最后黄金期，悔之晚矣。

运动确实对长高有好处。1.运动对骨骺(读音hóu，骨干的两端部分)有良好刺激。可促进骺软骨板的软骨细胞增殖、骨化，促进骨骼发育，帮助长高。经常运动的孩子，身高比不爱运动的高2~3厘米。只要对膝关节、踝关节和脊柱有较大刺激的运动，比如篮球、游泳、爬山、跑步等都对长高有促进作用。2.运动促进钙吸收。运动后，生长板会受到刺激，这种刺激导致钙吸收更强，进而有助于骨骼发育。特别是孩子在户外运动，多晒太阳，特别有利于钙吸收和骨骼增长。3.促进生长激素分泌。运动后，生长激素分泌增多，锻炼能增加新陈代谢，增强机体防病能力，预防肥胖。4.有利睡眠。运动能促进睡眠，夜间是生长激素分泌的黄金期，高质量的睡眠有助骨骼发育。所以，家长要多让孩子进行户外运动，将长高潜能发挥到极致。

什么样的运动有利于长高？不少人有这样的误区：练体操、举重容易压得孩子不长个。其实，举重、举哑铃、竞技体操等静力型运动，如果运动适当可以促进骨骼生长、身高增长。但必须有教练指导、方法得当，以防止骨骼受伤、影响骨骼发育。动力型运动，如田径、游泳、球类等运动对长个特别有利。孩子的骨骼系统比较软，长期局限于一种运动，容易导致骨骼发育不平衡。所以，建议进行全面锻炼，多做伸展肢体、弹跳等运动，适当做些力量练习，可促使全身各处骺软骨新陈代谢处于相对旺盛状态，令全身匀称生长发育。

为大家推荐一些长个运动：弹跳运动，如跳绳、跑步、跳远等有助四肢发育;伸展运动，如单杠、体操等有助骨骼伸展;全身性运动，如篮球、羽毛球和游泳等，有助全身骨骼伸展和延长。需要提醒家长，18岁以下孩子不宜参加体力消耗过大的运动，运动量宜循环渐进。研究发现，运动不当或运动量过大，反而会使生长激素分泌量减少，影响长个。建议每周运动4~5天，每次30~45分钟为宜。▲