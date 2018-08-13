近日，国家药品监督管理局发布通告称，甘肃天士力中天药业有限责任公司等7家企业生产的9批次药品不符合规定；相关药品监管部门已采取查封、扣押等控制措施，要求企业暂停销售使用、召回产品，并进行整改。该局已要求相关省级药品监管部门对相关企业和单位生产销售假劣药品的违法行为进行立案调查，自收到检验报告书之日起3个月内，完成调查处理并公开处理结果。

通告指出，经安徽省食品药品检验研究院检验，标示为安徽亳药千草国药股份有限公司、安徽人民中药饮片有限公司、海南寿南山参业有限公司、甘肃天士力中天药业有限责任公司、海南国瑞堂中药制药有限公司生产的6批次槟榔不符合规定，不符合规定项目包括黄曲霉毒素、水分。经广西壮族自治区食品药品检验所检验，标示为陕西紫光辰济药业有限公司生产的1批次启脾丸不符合规定，不符合规定项目为含量测定。经辽宁省药品检验检测院检验，标示为吉林恒星科技制药有限公司生产的2批次硬脂酸红霉素胶囊不符合规定，不符合规定项目包括水分、溶出度。（首席记者刘志勇）