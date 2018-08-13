热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

7家药企被立案调查

刘志勇

2018年08月13日08:16 来源：健康报网

近日，国家药品监督管理局发布通告称，甘肃天士力中天药业有限责任公司等7家企业生产的9批次药品不符合规定；相关药品监管部门已采取查封、扣押等控制措施，要求企业暂停销售使用、召回产品，并进行整改。该局已要求相关省级药品监管部门对相关企业和单位生产销售假劣药品的违法行为进行立案调查，自收到检验报告书之日起3个月内，完成调查处理并公开处理结果。

通告指出，经安徽省食品药品检验研究院检验，标示为安徽亳药千草国药股份有限公司、安徽人民中药饮片有限公司、海南寿南山参业有限公司、甘肃天士力中天药业有限责任公司、海南国瑞堂中药制药有限公司生产的6批次槟榔不符合规定，不符合规定项目包括黄曲霉毒素、水分。经广西壮族自治区食品药品检验所检验，标示为陕西紫光辰济药业有限公司生产的1批次启脾丸不符合规定，不符合规定项目为含量测定。经辽宁省药品检验检测院检验，标示为吉林恒星科技制药有限公司生产的2批次硬脂酸红霉素胶囊不符合规定，不符合规定项目包括水分、溶出度。（首席记者刘志勇）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

中年男性养生首补肾？错！养肝排第一   男性一旦过了“而立之年”，健康状况就开始滑坡。比如身体发福，体力、精力衰减等。此时，该为健康做点什么呢？一些人首先想到的往往是补肾，事实是这样的吗?【详细】

"胃癌候选人"有6大征兆 7类人最易"踩雷"   胃癌的早期表现非常隐匿，也可能没有任何症状。出现如下的一些表现时，应该提高警惕：上腹部不适、疼痛、腹胀、嗳气、食欲减退。反酸和烧心；呕血、便血、黑便；贫血；腹部包块；不明原因的消瘦。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn