五条标语阐释妇幼健康医联体内涵

8月9日上午，海南省儿童医院大门口的LED屏幕上，滚动播放着的5条标语，阐释了刚刚成立的海南省妇幼健康医联体的定位和目标追求等内涵。

“跨越海峡传帮带，沪琼儿童结友谊。”这说的是2017年12月19日，海南省儿童医院门急诊试运营，海南省卫生计生委委托复旦大学附属儿科医院对海南省儿童医院进行全面管理。跨越琼州海峡的沪琼合作为海南妇幼健康发展架起桥梁。

“复旦大学附属儿科医院是海南儿童健康的坚强后盾。”这说的是复旦大学附属儿科医院作为国家儿童医学中心，在不改变海南省儿童医院单位性质、产权、行政隶属关系、职工人事关系，上级主管部门拨款标准和方式不变的前提下，利用所拥有的资源和平台，解决海南省儿科事业发展不平衡、不充分、历史欠账太多的落后现实。

“携手全省医疗机构，筑起海南妇幼健康之堤。”这说的是8月9日当天成立的海南省妇幼健康医联体，将集全省公立、民营妇幼机构之力，为岛内群众提供更高水准，更安全、便捷、经济的妇女儿童医疗保健服务。

“孩子的生命是鲜花，是新芽；医生的使命是园丁，是天使。”这说的是海南省儿童医院对医患关系的最新诠释，也是该院服务的核心理念，透出浓浓的人文情怀。

“欢迎上海叔叔阿姨助力海南儿童健康！”海南儿科比较落后，帮扶关系建立后，上海方面派出小儿呼吸、消化、外科等大批专业专家组成团队坐诊海南，为海南儿童带来健康福音，实现了儿科大病不出岛。

“海南省妇幼健康医联体就是命运共同体。”复旦大学常务副校长桂永浩表示，复旦大学附属儿科医院医疗资源引进海南后，将进一步提高海南省儿科医学人才队伍水平，提升海南省乃至华南沿海一带的整体儿科医疗水平。

海南省卫生计生委主任韩英伟表示，医联体为海南乃至华南地区注入新的生命力，沪粤琼将共商、共建、共享，逐步建立起与海南自贸区（港）相适应的妇幼健康服务体系。