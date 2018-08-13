使用抗生素，易犯七个错

主讲人：南方医科大学第三附属医院药学部副主任药师 邓艳辉

日常生活中，家庭医药箱里总会有类似“头孢”“西林”的药物，人们习惯称为消炎药。但有不少人不懂消炎药、抗生素、抗菌药的区别，导致使用时常出错。

抗生素是由微生物（包括细菌、真菌、放线菌属等）产生，能抑制或杀灭其他微生物的物质，分为天然抗生素和人工半合成抗生素，主要对细菌感染性疾病有治疗作用，其中有个别抗生素具有抗肿瘤、免疫抑制的效果。

临床常用的抗生素，主要包括β内酰胺类、氨基糖苷类、四环素类、氯霉素类、大环内酯类、糖肽类、抗真菌类、抗结核菌类等，其中前6类抗生素以抗细菌为主。识别不同类型的抗生素有两个方法：一是看药品说明书或药品标签中的“适应证”一栏，凡是写了用于治疗某细菌感染的疾病，就是抗生素；二是看词头或词干，比如常见的头孢、西林、霉素、环素等。

抗菌药主要对细菌有抑制和杀灭作用，包括部分抗生素。二者的概念有区别也有重叠，但不是包含关系。比如一些人工合成的药物，如左氧氟沙星就不属于抗生素范畴，具有抗肿瘤作用的抗生素不属于抗菌药。因此，抗菌药不能和抗生素画等号。

消炎药，包括医学概念中的“非甾体抗炎药”，如阿司匹林等，还有糖皮质激素等。顾名思义，消炎药可以消除炎症，但并不能杀灭病原微生物，而是直接针对炎症的，属于对症治疗药物。“炎症”并不是特定疾病，而是疾病表现出的红肿热痛症状，比如感染性疾病。因此，抗生素不等于消炎药。

但因感染性疾病发生时，身体也会有类似的炎症反应，很多人会先选消炎药，但这时应使用抗生素消灭微生物。如果炎症并不是细菌感染引起的，比如痛风性关节炎发作，即使使用抗生素，也起不到消炎作用。

生活中使用抗生素和抗菌药时，常出现7个错。

头疼发热就用药。细菌或病毒都可以引起感冒，而不少人感冒多为病毒感染引起，具有自限性，无需使用抗生素，除非合并细菌感染。世界卫生组织一再强调，“抗生素不能治愈感冒和流感等病毒性感染”。

用药时间越长越好。不少人认为，抗生素的用药时间越长越好，细菌可以被彻底杀灭。其实，使用抗生素有一个疗程，不同细菌感染的治疗疗程也各不相同，使用时间太长或太短、更换太频繁可能对疾病的预后有影响，甚至容易出现耐药性，导致无药可用。患者一定要严格遵循医嘱。

抗生素越贵、越新、越广谱越好。每种抗生素的优势、劣势不同，并不完全存在“贵贱”之分。选择抗生素时，需因人而异、因病而异，根据患者的病理生理特点，既往有无药物过敏，感染部位、病原菌和严重程度等情况来决定。需要提醒的是，有些人迷信高价、广谱、最新的抗生素，认为疗效更好。实际上，抗生素使用原则是，除非在未明确病原菌时可选择广谱，否则能用窄谱不用广谱；能用低级不用高级。另外，一些常见药的药效较稳定，价格相对便宜，不良反应也比较明确。

疗效不好就换药。如果使用某种抗生素的疗效暂时不好，首先应当考虑用药疗程是否足够。即便见了效，也应该在医生的指导下服够必需的周期，不要频繁更换药品。因为用药起效需要一个过程，频繁换药，反而造成细菌耐药性，菌群失调。

口服给药不如静脉效果好。对于一般感染患者，如果无严重恶心、呕吐等症状，所用药物口服吸收良好，也能达到很好的药效。但对病情较严重，或因高热产生恶心、呕吐等明显胃肠道症状而无法口服的患者，需采用注射给药。

联合用药效果好。随意服用多种药物，不一定增加疗效，反而可能增加副作用或不良反应，还可能导致细菌产生耐药性。对于确属细菌感染的病，要根据引起疾病的菌种选择相应药物。

病情好转，擅自减少用量或停止用药。俗话说“是药三分毒”，有些人认为，病情好转就可以减少用量或停药，减少药物对身体的损害。不同病原微生物引起不同部位、不同严重程度的感染，使用药物治疗的剂量和疗程不能一概而论。比如，治疗单纯性尿路感染只需三四天，复杂性尿路感染需要十几天。生病时，人体像个战场，药物进入人体后会配合免疫细胞将细菌围住并杀灭，不适症状会减轻甚至消失，但并不意味着已经打赢了。如果这时停药或减少用量，就等于停止或减少向战场增派的援军，给细菌一个反扑的机会，而这时还存活的细菌，大多是生存能力较强的，如果复发可引起更严重病情。也就是说，如果病情有所好转就减少用量或停药，药物不能在体内达到有效的血药浓度，有可能导致致病菌死灰复燃，而且剂量不足往往会导致细菌产生耐药性，导致疾病无法痊愈，甚至可能转为慢性感染或产生其他严重并发症。

抗菌药、抗生素停药原则：一般在体温正常、症状消退的72~96小时后再停用比较合适。建议大家在服药时遵循医嘱，切忌自行停药。▲