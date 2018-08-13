河北省读者林先生问：我在服用保健品调养身体，由于当时朋友说成分是纯中药的，所以我一直都觉得很放心。前段时间，儿子给我报名了体检，发现转氨酶有所升高，儿子说都是保健品闹的，我想问，有中草药成分的保健品也伤肝吗？

北京大学人民医院肝病科副主任医师杨明解答：长期以来，中草药纯天然、无毒副作用的观念深入人心。实际上，中医很早就认识到中草药的毒性。光是《神农本草经》中记载的365种药物中，就有1/3为有毒药物。此外国内外多项研究也表明，中药引起的肝损伤占药物性肝损害的20%~30%。常见可能导致肝损害中草药有何首乌、补骨脂、延胡索、大黄、决明子、附子、土三七、雷公藤、黄药子、天花粉、壮骨关节丸、麻黄、艾叶、银杏叶、芦荟、姜黄、猫爪草以及青蒿素等，您可看看您的保健品中是否有这些成分。此外，在没有适应证的情况下，应避免以“调理身体、美容、乌发”等保健目的擅自服用中药类制品。确有疾病需要到正规医院，在中医师指导下应用。同时在用药期间要注意监测肝功能，以便及时发现药物学肝损害，及时停药或调整治疗手段。▲