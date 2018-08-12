一 、腰椎间盘突出的病因

主要原因为腰椎间盘退变、腰椎内、外应力失衡及椎间盘损伤。

二、腰椎间盘突出的症状

1、腰痛，有数周或数月的腰痛史，可反复发作，程度有个体差异。多数患者休息后减轻。重者卧立不安，咳嗽、喷嚏等腹压增高时疼痛剧烈。

2、下肢放射痛，多数为一侧下肢放射痛，疼痛沿坐骨神经放射到大腿后侧、小腿外侧、足外侧及足跟等部位。双侧突出时两侧下肢交替发作，中央型突出出现马尾神经症状。

3、感觉障碍，受累神经根支配区域早期有感觉过敏，日久可见感觉迟钝、麻木等。中央型突出可有马鞍区麻痹，重者出现大小便失禁。

三、葛氏捏筋拍打疗法治疗腰椎间盘突出

1、患者俯卧，先用推法推腰背部及下肢肌肉，使其放松，用掌根揉法反复揉腰背部及下肢肌肉，使肌肉放松。

2、用双拳滚压法滚压脊柱两侧肌肉。

3 用拿揉法拿揉腰部肌肉，重点拿揉腰眼脉，再拿揉臀部和下肢后侧肌肉。

3、用肘点法顺序点揉骶侧上脉、骶侧下脉，点拨臀侧脉、臀下脉、股后脉，拇指点法点拨胫侧双脉的外测脉，点揉腘脉、腘侧双脉（重点外侧） 。

4、用斜扳法，左（右）手按住尾肾脉处，右（左）手扳住膝上左（右）手发力做腰椎斜扳。再以同法做对侧。

5、令患者两手抓住床前缘，术者站于高处双手握住患者两踝关节处，将下肢腰臀部提起，在向后上方牵引的同时行腰部牵抖法。

6、用拍打法拍打腰背后3条线和下肢后面。在腰骶及下肢的重点脉位处要重拍数下。

7、让患者侧卧位，用肘点法点揉髂侧上、下脉及股外下脉。

8、仰卧位，用掌根压法压股根脉，然后用腰骶滚摇法活动腰骶、骶髂等关节。

四、腰椎间盘突出的预防措施

1、通过锻炼腰背肌肉（游泳、五点支撑法等运动）减少椎间盘突出。

2、工作时要保持良好的坐姿，可以按摩一下脚部，做一下体操，来缓解腰部肌肉的紧张。

3、提重物时不要弯腰，应该先蹲下拿到重物，然后慢慢起身。

4、站或坐姿势要正确。脊柱不正，会造成椎间盘受力不均匀，是造成椎间盘突出的隐伏根源。正确的姿势应该“站如松，坐如钟”，胸部挺起，腰部平直。同一姿势不应保持太久，适当进行原地活动或腰背部活动，可以解除腰背肌肉疲劳。

5、锻炼时压腿弯腰的幅度不要太大，否则不但达不到预期目的，还会导致椎间盘突出。

6、保持良好的生活习惯，防止腰腿受凉，防止过度劳累。

选择适当的床具床太软太硬者不能使腰肌充分放松,久而久之,出现腰肌劳损。因此应避免睡太软、太硬的床。

注意睡眠姿势理想的睡眠体位应该使腰部保持自然的生理曲度。仰卧时，通常应在双下肢下方垫一软枕，以便双髋及双膝呈屈曲状。侧卧位时，将双髋及双膝关节屈曲，消除腰部的后伸。

鞋跟不可过高过高的鞋跟会导致身体前倾，腰部不能保持平衡。长此以往，背部肌肉负担加重，造成劳损，形成腰痛。

避免久坐和久站长期从事坐位工作的人，容易引起腰部疲劳。我国的工作间操、课间操就是很好的预防方法。目前我国私家车不断增多，有车一族在开车时应不断调整自己的坐姿，让自己处于舒适状态，特别是椅背要抵住自己的腰部，使腰部肌肉得到支撑，使周身血液得到循环。

应注意腰肌和腹肌的力量练习,中国传统锻炼腰部的方法很多，如五禽戏、易筋经、八段锦、太极拳等。(首都医科大学附属北京世纪坛医院中医骨伤科主任 葛凤麟)