地铁里吸电子烟起争执！北京市控烟协会这样说

近日，北京地铁一乘客吸电子烟与他人产生冲突，引发公共场所是否应禁吸电子烟的讨论。

被视作普通香烟替代品且口味多样的电子烟，近年来越来越受欢迎。近日，北京地铁一乘客吸电子烟与他人产生冲突，引发公共场所是否应禁止吸食电子烟的讨论。8日，北京市控烟协会表示，时下流行的电子烟也会释放有害二手烟，公共场合应禁吸，计划推动将电子烟纳入控烟范围。

深圳是全球最大的电子烟生产地，根据2015年12月8日深圳市市场监督管理局发布的电子烟雾化液产品通用技术要求，电子烟中会含有大量的尼古丁等有害物质。单纯吸入尼古丁，同样会产生健康风险，有足够充分的证据可以说明，胎儿和青少年接触尼古丁，会对大脑发育产生远期不良后果。最让人担忧的是由于目前对电子烟监管较松，部分电子烟尼古丁含量超高，甚至高于普通香烟。

人们在使用电子烟时，除尼古丁以外，还可能把其他多种未发现的有毒化合物吸入体内。美国食品和药品管理局曾对市场上19款电子烟的成分进行测试发现，电子烟的吸烟装置含有致癌物质和其他对人体有毒的化学品。他们还分析了两种畅销电子烟的烟管成分，发现其中一份样品中含有二甘醇，大剂量摄入会损害肾脏，其他样品中则发现了亚硝胺等致癌物。

法国国家消费研究员也指出，研究中调查的部分电子卷烟产品中尼古丁含量很高，甚至可以杀死一名婴儿。不仅如此，由于电子烟装置的加温速度过快，在此过程中，还会产生一种叫丙烯醛的剧毒性分子。

2013年，德国联邦健康教育中心主管伊丽莎白·波特博士对电子烟进行研究和分析后发现，电子烟含有大量丙二醇，该物质会对呼吸道造成刺激，进而引发一些急性症状。她认为电子烟对人体健康的危害性可能比传统卷烟还要大。

“电子烟的危害不比普通香烟小。”广州中医药大学第一附属医院心胸血管外科王继勇主任介绍，电子烟所产生的二手烟，同样可能危及健康。由于电子烟不会产生烟雾，所以就更容易误导消费者，使其产生安全、健康的错误认知。

电子烟作为烟民一种侥幸心理的衍生品，并没有像宣传中说的那样无害又满足吸烟者的需求，对于广大烟民来说：要想健康，只能戒烟。