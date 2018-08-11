上了岁数，很多老人存在不同程度的失眠、睡眠质量不高的问题，常常一觉醒来，觉得脖子、肩膀酸疼。有什么办法让老人睡得又香又好呢？

搂个抱枕睡。用棉布缝制一个长约1米、直径约35厘米的布口袋，用棉絮或海绵填充，做成一个椭圆形的抱枕。睡觉侧卧时，两只胳膊搂住抱枕，长枕下部可垫在大腿下面。如此一来，肩关节可充分打开，减轻上肢关节“晨僵”现象。

姿势“卧如弓”。老人睡觉以右侧卧为佳，这样有利于放松全身的肌肉组织，消除疲劳，帮助胃中食物朝十二指肠方向推动，还能避免心脏受压。

枕头有讲究。一般来说，枕高以10~15厘米较为合适，硬度要适中，荞麦皮、谷糠、蒲棒枕都是比较好的选择。枕头长度最好比肩膀宽一些。不要睡太小的枕头，否则翻身时，枕头无法支撑颈部，影响睡眠质量。

药品要用对。老人慢性病多，服药也多。如果服用某种药物后，出现睡眠不佳，要及时跟医生沟通，进行用药调整。影响睡眠的药物包括抗生素、糖皮质激素、平喘药、利尿剂和抗抑郁药等。

不饮茶，喝奶。浓茶有咖啡因，会引起过度兴奋和失眠。睡前喝杯热牛奶，睡眠能香甜。乳制品中还含有丰富的钙，具有放松神经的作用。

固定锻炼好。老人睡前可做一些轻缓的放松练习，如瑜伽和冥想。建议老人每天晒晒太阳，光的照射能抑制人体分泌褪黑素，使人在白天有精神，到晚上没有光线的时候，褪黑色会释放出来，从而帮助老人进入睡眠状态。

环境需舒适。清静的卧室、适宜的温度和舒适的卧具都有利老人睡眠。建议睡前开窗换气、听听音乐，然后拉上窗帘、关闭电源。稳定的睡眠生物钟，能让老人睡得好。（中华科普学会常委 董晓秋）