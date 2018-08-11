受访专家：中南大学湘雅医院营养科主治医师 王晓希

近年来，木耳菜受到不少人推崇。中南大学湘雅医院营养科主治医师王晓希指出，木耳菜口感嫩滑，营养丰富，推荐大家常吃。

尤其值得一提的是，木耳菜的黏液中富含果胶，具有预防肥胖和便秘的作用，特别适合超重肥胖和经常便秘的人食用。此外，木耳菜还富含镁元素，这种矿物质可以激活人体内300多种重要酶的活性，是食物蛋白质、脂肪、葡萄糖代谢过程中重要的参与者。足够的镁可以减少钙从骨骼中流失，并且有助于提高胰岛素的敏感性。

木耳菜适宜素炒，并要用大火快炒。需要提醒的是，炒木耳菜不建议放酱油，以免影响色泽和口感。推荐一道菜品，蒜茸炒木耳菜。将蒜瓣拍碎、去皮切成蒜茸，木耳菜清洗干净，摘下叶子。起锅烧热适量油，倒入摘好的木耳菜，待其开始变柔软时，加入盐翻炒均匀，随后放入蒜茸。当蒜茸和木耳菜翻炒入味后出锅。木耳菜性凉，脾胃虚寒者应该少吃，以免引起不适。