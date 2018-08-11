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三类食物助睡眠

高嘉悦

2018年08月11日08:44 来源：人民网-生命时报

受访专家：山东营养学会理事济南大学营养学副教授 綦翠华

不知从啥时开始，失眠成了一种流行病，一觉到天亮对很多人来说只是一种奢望。山东营养学会理事、济南大学营养学副教授綦翠华告诉《生命时报》记者，导致失眠的原因有很多，除了心理、环境等因素，还可能和日常饮食有关，以下几类食物有助睡眠，有失眠困扰的朋友不妨常吃。

富含B族维生素的食物。B族维生素相互间有协同作用，能促进新陈代谢，增强神经系统的功能，具有消除烦躁、促进睡眠的作用。晚餐不妨多准备一些含有B族维生素的食物，如燕麦、大麦、糙米、全麦面包、全麦饼干等。

富含色氨酸的食物。色氨酸在人体内代谢生成5-羟色胺，能够抑制中枢神经兴奋，产生一定的困倦感。同时，5-羟色胺在人体内可进一步转化生成褪黑素，褪黑素被证实有镇静和助眠作用。很多食物含有丰富的色氨酸，如牛奶、酸奶、小米、全麦饼干、核桃等，水果中香蕉、无花果、大枣、龙眼、葡萄柚、苹果、梨等也含有较丰富的色氨酸。晚餐时多吃这些食物，可辅助睡眠。

富含钙和镁的食物。钙、镁可抑制神经系统过于兴奋，有安眠作用。高钙的牛奶更是被公认为“助眠佳品”。坚果类食物中镁含量较多，临床上，核桃常被用来治疗神经衰弱、失眠、健忘、多梦等症状。这些食物同时食用，效果更好。

经常有失眠困扰的人群，日常应注意保持良好的饮食习惯。晚饭忌吃得太饱、太油腻，否则加重肠胃负担，导致失眠。睡前不宜喝大量水、茶、碳酸饮料，否则起夜次数增加或精神过于亢奋，也会使睡眠质量下降。

最后需要提醒，适当的饮食虽然有助睡眠，但个体千差万别。綦翠华表示，如有严重入睡困难、睡眠途中经常醒来等情况，应及早就医。▲

(责编：聂丛笑、权娟)


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