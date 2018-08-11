125类门诊特殊病用药纳入报销范围

昨天，记者从北京市人力社保局获悉，本市调整门诊特殊疾病用药报销范围，新纳入包括腹膜透析液、全身用抗菌药等共涉及9种门诊特殊疾病的125类药品。此次调整将从9月1日起实施。

市人力社保局介绍，为进一步提高本市基本医疗保险门诊特殊疾病患者的用药报销水平，减轻参保人员医药费负担，本市将部分药品增加纳入基本医疗保险门诊特殊疾病用药报销范围。此次调整，是在北京市基本医疗保险门诊特殊疾病现有用药报销药品基础上，将本市2017年版医保药品目录内有关药品，增加纳入肾透析、恶性肿瘤门诊治疗、肾移植术后抗排异治疗、肝移植术后抗排异治疗、肝肾联合移植术后抗排异治疗、肺移植术后抗排异治疗、心脏移植术后抗排异治疗、血友病、再生障碍性贫血等门诊特殊疾病用药报销范围。

同时，北京市2017年版医保药品目录实施前，已纳入本市基本医疗保险药品报销范围的西药复合药、通用名后使用罗马数字进行标注的西药品种、儿童顺应性药品、50ml以上的葡萄糖（氯化钠）注射液等注射用溶媒组成的注射剂、中药软胶囊等药品，按照本市2017年版医保药品目录的药品分类原则，分别对应纳入有关门诊特殊疾病用药报销范围。

记者了解到，此次调整对9类门诊特殊疾病用药的增加纳入，共涉及125类药品，将减轻患者的用药负担。其中对再生障碍性贫血门诊特殊疾病治疗的报销药品品类增加最多，有治疗胃酸相关类疾病的药物、止吐药和止恶心药、治疗功能性胃肠道疾病的药物、镇痛药等37类；肾透析门诊特殊疾病增加报销药品22类，有糖尿病用药、周围血管扩张药、腹膜透析液等；肝移植、肾移植、肝肾联合移植术后抗排异门诊特殊疾病增加报销药品19类，有抗贫血药、全身用抗病毒药等。

“特殊病”，通俗来说是指可以门诊治疗不需住院，但需要长期依靠药物维持病情稳定的慢性疾病，治疗费用往往较高。本市自2001年起，建立“门诊特殊疾病”制度，患“特殊病”的参保人，在选定的定点医疗机构进行相关门诊治疗时，其门诊治疗的费用，可按照住院报销比例和报销限额执行，最高封顶线为30万元，这样可大大减轻患者的用药负担。近年来，北京市不断完善门诊特殊病政策，门诊特殊病病种从最初的3种增加到11种，此次调整用药报销范围，共涉及其中的9种，“多发性硬化”和“黄斑变性眼内注射治疗”这两种门诊特殊疾病药品报销范围，暂未做出调整，“多发性硬化”纳入门诊特殊疾病报销范围的药品限“重组人干扰素β-1b注射剂”；“黄斑变性眼内注射治疗”纳入门诊特殊疾病报销范围的药品限“康柏西普眼用注射液”和“雷珠单抗注射剂”。